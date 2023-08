WhatsApp do SEU jeito: aprenda como alterar a fonte

Você sabia que existe uma forma de personalizar o WhatsApp e usar uma fonte diferente na letra do aplicativo? Pois é, é possível é usar as diversas opções disponíveis no aplicativo. Elas são possíveis encontrar nos sistemas Android e iPhone (iOS), tablets e na versão Web para PC. O serviço oferece recursos de formatação simples, negrito, itálico, riscado e outras fontes, que tem um estilo de espaçamento fixo entre os caracteres.

Além disso, existem sites e aplicativos que permitem usar vários tipos e cores de texto, como o Ponto de Fusão. Esse é um site online que possibilita usar várias fontes no WhatsApp grátis e tem a vantagem de não precisar baixar as tipografias.

Outra alternativa para mudar a letra do aplicativo é usar o Stylish Text. Esse app se destaca pela facilidade de compartilhar o resultado sem sair do mensageiro.

Como posso alterar a fonte do meu aplicativo?

Veja mais sobre as formas diferentes de mudar a letra e a fonte do WhatsApp, acompanhe também as dicas de como aumentar a letra ou deixar a letra do WhatsApp colorida.

1. Mudando para a Fonte FixedSys (monoespaçado)

A fonte FixedSys, oferecida pelo próprio WhatsApp, é uma ótima opção para destacar suas mensagens. Basta adicionar três acentos graves () no início e no final da palavra ou frase. Por exemplo, “`𝙾𝚒, 𝚝𝚞𝚍𝚘 𝚋𝚎𝚖?“` transformará seu texto com um visual monoespaçado.

2. Ênfase com negrito

Destaque palavras ou frases utilizando negrito. Nesse sentido, basta colocar um asterisco (*) no começo e no fim do trecho selecionado, como em *JOÃO*.

3. Elegância com itálico

Dê um toque sofisticado utilizando itálico. Basta adicionar underline (_) no começo e no fim da mensagem, como em _JOÃO_.

4. Brincadeiras com Texto Riscado

Adicione um toque de brincadeira com o texto riscado. Insira til (~) no início e no final da palavra ou frase, como em ~ ̶O̶i̶,̶ ̶t̶u̶d̶o̶ ̶b̶e̶m̶?̶~.

5. Combinando formatações

Combine diferentes formatações em uma única frase para criar efeitos visuais únicos. Por exemplo: *_Oi, tudo bem?_* combina negrito e itálico.

6. Ponto de Fusão: mudar a letra do WhatsApp com facilidade

O site Ponto de Fusão oferece 23 fontes diferentes para personalizar suas mensagens no WhatsApp. Basta digitar o texto, escolher uma fonte, copiar e colar na conversa.

7. Estilo com o App Stylish Text

O aplicativo Stylish Text oferece fontes exclusivas para Android e IOS. Compartilhe facilmente suas mensagens estilizadas no WhatsApp sem sair do aplicativo.

8. Experimente Fonts for WhatsApp

O site Fonts for WhatsApp oferece uma variedade de fontes gratuitas para usar no celular ou PC.

9. Ajustando o tamanho da letra

Personalize o tamanho da fonte para facilitar a leitura. Para assim o fazer, ajuste nas configurações do WhatsApp para Android e iOS.

10. Letra colorida com Blue Text

Transforme suas mensagens em letras azuis com o aplicativo Blue Text para Android. Adicione um toque criativo e exclusivo às suas conversas.

O que é o Whatsapp?

O WhatsApp é um aplicativo que funciona como um serviço de mensagens instantâneas conectado à internet, disponível em multiplataformas. A possibilidade de compartilhar mensagens, fotos e até fazer chamadas de forma gratuita e ilimitada fez sua popularidade explodir desde que foi criado.

