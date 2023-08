O governo quer aumentar o valor do benefício que destina para a população. Dessa forma, já enviou um projeto de lei com os índices de aumento e novos repasses. A expectativa é que os beneficiários recebam o aumento a partir de 2024.

O programa Chapéu de Palha, do governo do estado de Pernambuco, concede um benefício para os trabalhadores rurais que atuam na cana-de-açúcar, fruticultura e pesca artesanal. Eles recebem esse dinheiro em 4 parcelas.

Entretanto, a proposta do governo prevê aumento do valor do benefício para o próximo ano, resultando em um acréscimo de 73% nos repasses para os beneficiários da cana-de-açúcar e fruticultura, que eram R$271,10 e passarão a ser R$373,08. Quanto ao auxílio aos pescadores artesanais, o valor era R$281,90 e, em 2024, será R$387,04.

Seu CPF está na lista do benefício aumentado? | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Veja mais sobre o pagamento de parcela adicional aos beneficiários do programa Chapéu de Palha.

Além de aumentar o valor do benefício, o governo deseja pagar uma parcela extra aos beneficiários do programa, totalizando cinco parcelas em vez dos habituais quatro.

O auxílio individual para os jovens das famílias que recebem o Chapéu de Palha também passará por mudanças, com um reajuste de 38% nesse pagamento.

Outra mudança importante será na faixa etária, que será ampliada para jovens entre 18 e 29 anos, diferentemente do modelo atual, que compreende os jovens entre 18 e 24 anos.

O que é o projeto Chapéu de Palha?

O programa Chapéu de Palha é uma política pública do estado de Pernambuco que tem como propósito minimizar os impactos do desemprego durante os períodos de entressafras para os trabalhadores da cana, da fruticultura irrigada, como também para os pescadores e pescadoras artesanais.

Desta forma, o Chapéu de Palha é um programa transversal, que além do aporte financeiro com o pagamento das bolsas, leva capacitação e educação ao campo para milhares de trabalhadores e trabalhadoras.

Anualmente, a Seplag abre o processo de cadastramento com polos em 93 municípios, abrangendo todas as regiões do Estado:

Cadastramento Fruta – mais de 4.000 trabalhadores cadastrados em 7 municípios;

Cadastramento Pesca – cerca de 6.200 trabalhadores cadastrados em 57 municípios;

Cadastramento Cana – cadastramento acontecendo em 54 municípios (previsão de 18 mil).

