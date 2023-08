Dieese surpreende todo mundo com salário mínimo de R$6.528,93 para o Brasil.

Uma família brasileira precisaria de um salário mínimo de R$ 6.528,93 para viver de forma confortável e de acordo com informações do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

O Dieese faz esse levantamento todos os meses e se baseia no valor da cesta básica mais cara entre as 17 capitais brasileiras participantes da pesquisa. No mês de julho de 2023, a mais cara foi a de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Como, atualmente, o piso nacional é de R$1.320, uma brasileiro precisaria ganhar quase 5 vezes mais para conseguir custear uma família de 4 pessoas.

Dieese surpreende todo mundo com salário mínimo. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Salário mínimo de R$6.528,93 é menor do que em junho.

Em julho de 2023, a pesquisa determinou que o ideal seria o trabalhador brasileiro receber um salário mínimo de R$6.528,93. Apesar de alto, esse valor é menor do que o de junho, que foi de R$6.578,41.

Fora isso, o levantamento também revelou que o tempo médio de trabalho necessário para comprar os produtos da cesta básica caiu. Assim saindo de 113 horas e 19 minutos no mês de junho de 2023, para 111 horas e 8 minutos no mês de julho de 2023. No ano passado (2022), essa média era de 120 horas e 37 minutos.

Valor da cesta básica cai.

O salário mínimo de R$6.528,93 em julho mostra que o preço da cesta básica também caiu. Conforme com a pesquisa, o valor dos alimentos ficou mais barato em 13 das 17 capitais. As maiores quedas ocorreram nas capitais de:

Recife (-4,58%);

Campo Grande (-4,37%);

João Pessoa (-3,90%);

Aracaju (-3,51%).

Sendo que o preço da carne de boi e do feijão carioquinha caiu em todas as cidades participantes do levantamento. Por outro lado, Porto Alegre (RS) teve um aumento no valor da cesta básica de 0,47% em relação ao último mês. Já as seguintes capitais mantiveram o preço do produto estável:

Salvador (0,03%);

Brasília (0,04%);

Fortaleza (0,05%).

O que é o Dieese e o que fazem?

O DIEESE atua em temas relacionados ao mundo do trabalho e às políticas públicas, desenvolvendo

Assessoria às negociações

Pesquisas, estudos e estatísticas

Educação e formação sindical.

Saiba mais: Salário mínimo previsto para 2024 surpreende os brasileiros