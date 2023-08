Sua letra “R” mostra se você tem fobia social ou não

Ser sociável não é uma qualidade que muitas pessoas podem se gabar (ou não). Não é fácil conviver em grupos quando não sabemos muito sobre os que o compõem, nem temos muitas coisas em comum. Não ser sociável pode ser um fator de risco no emprego por exemplo. Mais uma vez, graças à grafologia ( que é a ciência que se concentra na análise da escrita humana como uma forma de avaliar a personalidade), veja mais sobre como isso pode ajudar a identificar antecipadamente se uma pessoa é social ou não, simplesmente pela forma como escreve à mão. Vale lembrar que esse estudo está cativando cada vez mais pessoas ao redor do mundo, tanto que cada vez mais pessoas estão se profissionalizando e se aprimorando no assunto. Separamos algumas dicas para que, pela forma como você escreve a letra “R”, saiba o quão sociável é a pessoa à sua frente.

Sua letra R pode mostrar muito sobre você e se é uma pessoa sociável. | Imagem: Aaron Burden / unsplash.com

A forma de fazer a letra “R” e a grafologia antecipar se uma pessoa é sociável

A espessura da linha, a força com que pressionamos o lápis ou a caneta, as linhas, curvas e aberturas das letras e a inclinação das palavras para uma ou outra margem. Absolutamente todos os detalhes de nossa caligrafia falam de nós, e é algo em que a grafologia se detém e analisa com muita clareza.

No caso da letra “R”, por exemplo, é uma das letras com mais detalhes no alfabeto ocidental. Suas linhas retas, aquelas que são curvas, a altura das linhas, a amplitude dessa espécie de semicírculo que fica em sua parte superior e a forma como a pessoa traça e desenha cada um desses detalhes, tudo isso nos diz muito de quem a escreve.

Para saber se você está diante de uma pessoa sociável ou não, especialmente em um ambiente de trabalho ou acadêmico (onde seria realmente útil saber se você será capaz de se relacionar com outras pessoas), a técnica da grafologia afirma que você deve olhar para o topo da letra ” R “. Especificamente na abertura que fica entre a parte curva e a reta vertical. Se quem a escreve dá muito destaque ao espaço vazio e deixa a letra bem aberta, significa que é uma pessoa que não mendiga por futilidades e que, justamente, tem a mente aberta e tem um olhar simpático e personalidade sociável. No mais, será uma pessoa com quem você se dará bem.

Qual a importância da caligrafia?

Por que a caligrafia é importante? A caligrafia retrata a nossa comunicação pela escrita. Embora não seja mais importante que o conteúdo, uma escrita legível e caprichada pode fazer com que as pessoas se sintam mais receptivas para ler o que escrevemos.

