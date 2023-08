Truque: melhore o sinal do Wi-Fi com um objeto velho da sua casa

Com o mundo digital cada vez mais incorporado à realidade de todos ao redor do planeta, é comum que boa parte do seu dia esteja relacionado à internet e seus conteúdos. Contudo, quando o sinal do Wi-Fi da sua suposta banda larga está atrapalhando os seus planos, não é hora de gastar com equipamentos mais caros para melhorar a conexão, e sim aprender o truque que contaremos logo abaixo, que vai te poupar dinheiro e turbinar a sua internet!

Sucata pode te salvar

Não é necessário gastar dinheiro em um amplificador de sinal Wi-Fi potente e naturalmente caro, quando se tem um roteador antigo disponível. Especialistas em tecnologia do Which? sugerem que tirar o antigo roteador do seu armário empoeirado e configurá-lo da maneira certa pode resolver problemas de conexão à internet instável.

Tom Morgan, especialista em suporte técnico do Which?, explicou em um post recente do blog que conectar um roteador antigo e ajustar suas configurações pode transformá-lo em um repetidor de sinal Wi-Fi, oferecendo uma alternativa sustentável e econômica à compra de um novo.

Wi-fi turbinado: aprenda a configurar

A maioria dos roteadores possui um modo “repetidor sem fio” ou “ponte wireless” embutido que permite configurá-los para ampliar o sinal Wi-Fi e utilizar as portas ethernet LAN para conectar outros dispositivos fisicamente à rede.

Para realizar essa configuração, siga estes passos simples:

1 – Restaure as configurações de fábrica do roteador antigo. Geralmente, isso é feito pressionando o botão de reset na parte de trás do roteador por 30 segundos.

2- Anote os endereços IP do seu roteador atual e do antigo. Essas informações podem ser encontradas na parte de trás do roteador ou em um pequeno cartão fornecido pelo provedor de banda larga.

3 – Conecte um cabo ethernet a uma das portas LAN (ethernet) do roteador antigo e a outra extremidade ao seu computador.

4 – Abra um navegador da web em seu computador e digite o endereço IP do roteador antigo na barra de endereços.

5 – Será solicitado que você insira o nome de usuário e a senha do roteador. Uma vez logado, navegue até as configurações de LAN e procure as configurações do DHCP. Desative o servidor DHCP no roteador antigo para que o roteador principal cuide da atribuição dos endereços IP.

6 – Ainda dentro das configurações de LAN, você encontrará uma opção para configurar o endereço IP. Neste ponto, você pode atribuir um endereço IP estático na mesma faixa do seu roteador atual em uso. Por exemplo, se o endereço IP do seu roteador principal for 192.168.1.1, você pode atribuir 192.168.1.2 ao roteador antigo.

7 – Navegue até as configurações de rede sem fio no roteador antigo e procure a opção para SSID ou nome da rede sem fio. Atualize o SSID e a senha para que correspondam ao seu roteador atual. Isso permitirá que seus dispositivos se conectem automaticamente e alternem perfeitamente entre os dois roteadores.

8 – Salve as alterações feitas e desconecte o cabo ethernet do seu computador.

9 – Conecte uma extremidade do cabo ethernet a uma porta LAN no roteador antigo e a outra extremidade a uma porta LAN no seu roteador principal.

10 – Após concluir os passos técnicos, posicione o roteador antigo em uma área com sinal fraco para melhorar a cobertura Wi-Fi.

Tom Morgan recomendou o uso de um cabo ethernet para conectar o roteador antigo ao roteador principal, garantindo uma conexão ainda mais confiável entre os dispositivos. Caso o uso de um cabo ethernet seja inviável (ou um pesadelo visual), uma alternativa viável é utilizar um adaptador powerline.

