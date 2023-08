Novo aplicativo transforma você em uma Barbie; aprenda a usar

A febre que o live-action “Barbie: o Filme” tem causado desde seu lançamento no fim de julho tem sido um prato cheio para todos que querem lucrar um pouquinho com a temática da boneca. Na internet, a cada dia um novo app ou filtro é lançado inspirado na loira. O mais recente, promete transformar uma simples selfie em uma boneca no mais fiel estilo Barbie. Saiba mais detalhes abaixo e entenda como usar.

Entenda o sucesso por trás do filme Barbie, que estrou o no Brasil na semana passada. Foto: Reprodução / Warner Bros. Pictures

‘Febre Barbie’ vira (mais um) app

Em 20 de julho passado, chegou aos cinemas o filme “Barbie”, a nova produção de Greta Gerwig estrelada por Margot Robbie e Ryan Gosling, que está causando uma verdadeira febre entre o público. A loucura em torno do filme e do fenômeno Barbie é tanta que até chegou às redes sociais com um novo aplicativo que é tão divertido quanto polêmico. Esse aplicativo para dispositivos móveis e computadores, não oficial, chama-se ‘BaiRBIE.me’ e tem um objetivo muito claro: transformar o seu rosto em uma Barbie ou um Ken.

Leia mais: Controle da “Barbie” para Xbox One está mais barato do que nunca

Como funciona?

A metodologia é muito simples: o usuário deve acessar o site e enviar uma foto do seu rosto olhando para a frente. Em seguida, ele escolhe se quer ser uma Barbie ou um Ken e seleciona aspectos como a cor do cabelo, da pele, entre outros. Depois de seguir esses passos, o aplicativo cria uma imagem do usuário como se fosse uma Barbie ou um Ken. Embora pareça muito divertido até esse ponto, a verdade é que o aplicativo levanta várias questões sobre privacidade que os usuários devem conhecer antes de clicar sem preocupação e entrar na onda.

Nem tudo no app é cor-de-rosa..



De acordo com Alba del Campo, especialista em proteção de dados, cada vez que alguém usa essa ferramenta, está aceitando os termos e condições que implicam em abrir mão dos seus direitos de imagem. Ou seja, ao acessar o envio de uma foto e participar do experimento, o usuário está entregando seus direitos de imagem para que o aplicativo faça o que quiser sem qualquer compensação ou pagamento por isso.

O texto indica: “BaiRBIE.me pode utilizar as imagens geradas para qualquer fim legal, inclusive para uso comercial. Isso significa que pode vender os direitos sobre as imagens geradas que cria, incorporá-las em obras como livros, sites e apresentações, e comercializá-las de qualquer outra forma para o funcionamento, desenvolvimento e aprimoramento de produtos ou novas tecnologias ou serviços, de acordo com a política de privacidade aplicável (por exemplo, para melhorar o desempenho de modelos de aprendizado de máquina)”.

Aplicativo pode não ser seguro

Segundo o site Genbeta, existem outros problemas. Por um lado, o ‘BaiRBIE.me’ não cumpre os requisitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia. Isso significa que os usuários europeus não têm as mesmas proteções de privacidade que uma empresa que cumprisse esse regulamento ofereceria.

Além disso, o filtro do BaiRBIE afirma que, ao usar o aplicativo, os usuários confirmam automaticamente que têm pelo menos 16 anos, mas não há nenhum procedimento explícito para verificar essa informação. Portanto, existe a possibilidade de que menores de idade usem o aplicativo sem cumprir os requisitos de idade.

Leia também: Já dá para assistir Barbie no streaming, em casa? Veja quando fica disponível