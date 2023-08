Após 10 anos desaparecido, ator de Game of Thrones retorna

Ator de Game of Thrones, considerada uma das maiores séries da história da televisão, reaparece em uma série após optar por ficar uma década longe das telas. O astro irlândes Jack Gleeson ressurgiu para uma série da BBC. Em GOT, o astro irlandês interpretou o cruel vilão Joffrey Baratheon na aclamada trama de oito temporadas da HBO. Saiba mais detalhes do retorno do astro logo abaixo.

Ator de GOT reaparece após pausa na carreira de 10 anos. | Foto: Divulgação / HBO

De volta às telas

O ator irlandês Jack Gleeson, conhecido por seu papel como o vilão Joffrey Baratheon na lendária série Game of Thrones, exibida pela HBO, está retornando ao trabalho após longa pausa de praticamente uma década. Diferentemente de alguns colegas, Gleeson optou por se afastar completamente das telas em vez de usar a série como um trampolim para sua carreira.

No entanto, sua aposentadoria temporária foi interrompida pela oportunidade de participar da adaptação de The Five, dirigida por Nicolas Winding Refn (conhecido por Drive e The Neon Demon). Gleeson assumirá o papel de Wentworth, mas detalhes sobre o personagem ainda não foram revelados e a produção não possui previsão de estreia.

GOT: uma das séries de maior sucesso da história

Game of Thrones é considerada uma das maiores séries de TV já produzidas. Baseada na série de livros “As Crônicas de Gelo e Fogo” do escritor americano George R.R. Martin, a trama se passa em um mundo que, a princípio, pode lembrar a Terra-Média de O Senhor dos Anéis, mas que revela sua verdadeira complexidade.

No continente de Westeros, a dinastia Targaryen governou por 300 anos, sendo conhecida por sua origem nas terras distantes da antiga Valyria e pelo domínio de dragões, que estão extintos há mais de mil anos. Após uma rebelião contra Aerys II, o Rei Louco, Robert Baratheon assume o Trono de Ferro, mas a paz é uma ilusão, pois intrigas políticas e rancorosas disputas ainda assolam a terra, sem mencionar os perigos que se escondem além da Muralha.

Os nobres de Westeros são divididos em famílias orgulhosas que governam diferentes regiões do território, tais como os Stark, Lannister, Tyrrel, Martel, Greyjoy, Tully, Frey, Bolton, Clegane, Baratheon, entre outros. Enquanto isso, no continente vizinho de Essos, habitam os selvagens Dothraki e as cidades-estado escravistas, além de segredos misteriosos que assombram aqueles que estão do outro lado do mar.

Joffrey Baratheon é o primogênito e herdeiro do Rei Robert I e da Rainha Cersei Lannister. Seu verdadeiro pai, contudo, é Jaime Lannister, irmão da Rainha.

Game of Thrones teve oito temporadas, originalmente exibidas entre 2011 e 2019, e atualmente estão em produção séries derivadas baseadas no universo criado por George R.R. Martin.

