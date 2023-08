O que significa o coração branco do WhatsApp?

Não há pessoa nesse mundo que use o WhatsApp e consiga resistir às centenas de emojis que o aplicativo de mensagens oferece para ajudar o usuário a se expressar da melhor maneira que expresse o seu humor naquele momento. Dentre as muitas figurinhas, os símbolos de coração são muito populares, no entanto, cada cor deste emoji em especial possui um significado particular. Descubra abaixo qual o significado do coração branco.

Dentre todos os emojis do WhatsApp o coração é um dos mais utilizados, mas você sabia que cada cor tem um significado? | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Os corações do WhatsApp

Com pouco mais de 2 bilhões de usuários ativos em todo o mundo, o WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais utilizado no mundo, além de ser uma das redes sociais mais populares, ao lado de Instagram e TikTok.

E se você usa o app de mensagens, sabe bem que o uso de emojis é praticamente uma extensão obrigatória de qualquer palavra ou frase que você digite para alguém com quem está conversando. Entre as mais populares, estão os símbolos de coração, sendo disponibilizado em variadas cores, no entanto cada cor tem seu real significado. Dentre eles está o coração branco. Mas qual é o significado dele? Saiba mais abaixo!

O que há por trás do coração branco?

Entre as dezenas de opções de corações no WhatsApp, o coração branco, embora não seja o mais comum, é um dos mais representativos quando se trata de expressar amor, mas não qualquer tipo de amor, e sim um amor especial e honesto, que vai além dos beijos ou algo meramente físico.

Significado do símbolo no WhatsApp

Se a sua intenção é confessar para a sua crush que a ama de forma sincera, o coração branco é o emoji ideal. Isso porque o seu significado está relacionado com um amor puro e honesto que se sente por alguém. Mas também é válido usá-lo se quiser expressar isso para um amigo, desde que seja um amor de fato grande e genuíno.

No entanto, esse não é o único significado do coração branco no WhatsApp. Você também pode usá-lo para comunicar que está em paz e tranquilo, seja consigo mesmo ou com o que a pessoa que o recebe te faz sentir. Agora, se o seu desejo é não apenas manifestar amor puro, mas também compromisso com alguém, este emoji de coração é o melhor para fazê-lo.

Por outro lado, se você usar o coração negro, por exemplo, estaria comunicando, de acordo com a emojipedia, tristeza, mas também perversão ou um sentimento mórbido, assim como humor negro ou sarcasmo. No entanto, o significado desse coração pode variar de acordo com o contexto e o relacionamento que você tem com a pessoa a quem o envia.

Mas sem dúvida, o mais utilizado é o coração vermelho, que está intimamente relacionado ao amor romântico ou de casal; enquanto o coração em chamas refere-se a um amor mais apaixonado.

Agora que você conhece o significado do coração branco do WhatsApp, assim como o de outros corações, é hora de usar aqueles que melhor representem o que você quer dizer.

