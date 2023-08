Quais são os presentes mais DESEJADOS para o Dia dos Pais? Descubra

Presentes cobiçados no Dia dos Pais – Presentear no Dia dos Pais é uma tradição comemorada por muitos brasileiros. No entanto, a escolha do presente ideal pode ser um desafio para muitos. Segundo levantamentos realizados pela startup Nubimetrics e pela empresa de monitoramento de mercado e consumo Hibou, em parceria com a Score Group, os produtos de beleza, vestuário e ferramentas são os itens mais buscados para esta data especial.

Para o Dia dos Pais, os produtos de beleza, vestuário e ferramentas estão entre os presentes mais buscados. Foto: divulgação

Presentes em alta para o Dia dos Pais

A Nubimetrics, uma startup que se destaca por usar big data e inteligência artificial em seus estudos, identificou que o segundo item mais procurado para presentear no Dia dos Pais é o kit de barbear. Esses kits geralmente incluem uma variedade de itens de higiene pessoal masculina e têm se tornado uma opção de presente popular por sua utilidade e praticidade.

Além disso, a startup também destacou que a busca por itens de ferramentas ficou em terceiro lugar no ranking de presentes mais buscados para o Dia dos Pais. O aumento do interesse por ferramentas é um indicativo do crescimento do segmento de bricolagem e do ‘faça você mesmo’ no Brasil, reflexo da necessidade de se adaptar ao período de pandemia e da consequente maior permanência em casa.

Outro item que figura na lista de presentes mais buscados é a esmerilhadeira pneumática, também conhecida como esmeriladora, retificadora ou rebarbadora. Este equipamento, utilizado para lixar, cortar, polir e fazer acabamentos em peças de aço e estruturas metálicas em geral, ficou em quarto lugar nas buscas de presentes para o Dia dos Pais. A presença deste item na lista é um reflexo da crescente popularidade dos presentes práticos e utilitários.

Por outro lado, a pesquisa da Hibou e Score Group aponta que a opção de “deixar o pai mais estiloso” é a mais lembrada no momento de escolher um presente para o Dia dos Pais. Esta tendência se reflete na predominância de presentes relacionados ao vestuário, que lideram as opções de compra dos entrevistados pela pesquisa, sendo mencionados por 47% dos participantes.

Detalhes do estudo

O estudo, que considerou 1.201 respostas coletadas em dez cidades diferentes do Brasil ao longo do mês de julho, ainda aponta outros itens que compõem a lista de presentes mais procurados para o Dia dos Pais. Calçados (29%), perfumes (22%), alimentos e bebidas (14%), eletrônicos (12%) e tecnologia (11%) estão entre os itens mais citados pelos entrevistados. A lista também inclui relógios/joalheria (11%), artigos para churrasco (9%), livros (8%), artigos de futebol (7%), entretenimento e viagem (5%), utilidades domésticas (4%), bem-estar, eletrodomésticos e assinaturas (3%), artesanato (2%) e estética (1%). Curiosamente, 19% dos entrevistados afirmaram que não compram presente para o Dia dos Pais.

Estes levantamentos indicam que, apesar das diferenças individuais, existe uma tendência geral em presentear os pais com itens que sejam práticos, úteis e que contribuam para o seu bem-estar e estilo. Esta percepção pode ser útil para varejistas e consumidores, oferecendo insights valiosos sobre o que os pais brasileiros mais desejam neste dia especial.

