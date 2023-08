Você tem cartão Mastercard? Pode comemorar GRANDE PRESENTE

Possui cartão com a bandeira Mastercard? A Mastercard, amplamente conhecida como uma das principais emissoras de cartões de crédito do mundo, continua a atrair consumidores graças às suas robustas medidas de segurança e atraentes programas de recompensa. Agora, adiciona mais uma vantagem: um desconto de 2% no valor do gás de cozinha e frete grátis. Os portadores de cartões da empresa estão entusiasmados com este novo benefício, que torna as compras diárias ainda mais recompensadoras.

Programa de vantagens do cartão Mastercard

A reputação da Mastercard é amplamente sustentada por sua capacidade de facilitar transações em milhões de estabelecimentos ao redor do mundo. Além de ser um meio de pagamento reconhecido globalmente, a empresa se esforça para proporcionar segurança de alto nível em todas as compras realizadas por seus clientes. Tal medida é essencial na atual era digital, onde as transações online são uma realidade inescapável.

A Mastercard também é reconhecida por oferecer condições especiais de parcelamento para seus clientes. Esta é uma característica crucial que contribui para sua popularidade, pois oferece maior flexibilidade financeira, permitindo que os consumidores administrem melhor seus gastos. Além disso, muitos dos cartões de crédito Mastercard incluem seguro de proteção de compra e garantia estendida. Esses recursos oferecem tranquilidade adicional, especialmente ao lidar com compras de alto valor.

Entretanto, talvez seja o programa de recompensas e benefícios exclusivos da Mastercard que mais chame a atenção dos consumidores. Cada transação realizada com um cartão Mastercard acumula pontos ou milhas que podem ser trocados por uma variedade de produtos e serviços. Viagens, descontos em restaurantes e uma série de outras vantagens estão ao alcance dos titulares de cartão, tornando cada compra realizada uma oportunidade para receber algo em troca.

A recente oferta especial anunciada pela Mastercard promete intensificar ainda mais o entusiasmo dos clientes. Agora, os titulares de cartões Mastercard poderão usufruir de um desconto de 2% no valor do gás de cozinha e ainda receber a mercadoria sem a cobrança de frete. Esse benefício representa um alívio significativo no orçamento doméstico, considerando que o gás de cozinha é um item de necessidade básica e de uso contínuo.

Novo benefício

Este novo benefício faz parte do programa Mastercard Surpreenda, que permite ao consumidor acumular pontos a cada compra realizada, independentemente do valor. Os pontos são válidos tanto para compras realizadas no crédito quanto no débito. Para aproveitar esse benefício adicional, os consumidores devem acessar o site do programa de recompensas da Mastercard (www.mastercard.com.br/surpreenda) e se cadastrar.

Após o cadastro, os clientes devem seguir as instruções para obter o cupom de desconto e baixar o AppGas no celular. Na hora de comprar o gás, os clientes devem escolher o cartão Mastercard como forma de pagamento e informar o cupom para aproveitar o desconto.

A Mastercard continua a demonstrar seu compromisso em oferecer benefícios exclusivos aos seus clientes. Este recente anúncio é apenas mais uma evidência de como a empresa busca constantemente maneiras inovadoras de proporcionar valor adicional e recompensas atraentes para seus titulares de cartões. Em um mundo cada vez mais competitivo e focado no cliente, tais esforços não passam despercebidos. É uma estratégia que, sem dúvida, contribui para a contínua lealdade e satisfação dos clientes da Mastercard.

