Calistenia funciona? Entenda os benefícios da musculação com o peso do corpo

Como funciona a calistenia? A calistenia, uma forma de exercício que combina elementos de ginástica artística, circo e parkour, está atraindo um número crescente de adeptos, principalmente durante a pandemia. Utilizando o peso do próprio corpo para realizar movimentos específicos, essa prática visa alongar e fortalecer os músculos sem a necessidade de equipamentos. Mas o que torna a calistenia tão atraente, e quais são seus benefícios e desafios? E o que especialistas e entusiastas têm a dizer sobre essa tendência em crescimento no mundo fitness?

A calistenia é uma prática que utiliza o peso corporal e funciona para fortalecer os músculos. Foto: divulgação

Entenda por que a calistenia funciona como exercício

Caracterizada pelo uso do peso corporal em movimentos especializados, a calistenia não apenas trabalha para fortalecer os músculos, mas também incorpora equilíbrio e movimento funcional. Esse foco na estabilidade, flexibilidade e coordenação torna a prática especialmente atraente para aqueles que buscam uma abordagem mais holística do fitness. A natureza desses exercícios também os torna altamente eficazes na queima de calorias, pois envolvem movimentos completos do corpo.

Veja também: Comer depois das 21h pode ser um ERRO! Veja o que acontece com seu corpo

Garret Seacat, treinador principal da Absolute Endurance, sediada em Manhattan, Kansas, afirmou à CNN que os exercícios de peso corporal podem ser completados em treinos de alta qualidade em apenas 11 minutos. Nandini Collins, gerente de treinamento da empresa de saúde digital Noom, acrescenta que outro bônus desses exercícios é a capacidade de recrutar vários grupos musculares simultaneamente.

No entanto, a calistenia não está isenta de desafios. O aumento da massa muscular pode ser limitado pelo próprio peso corporal, e para quem busca isolar e trabalhar músculos específicos, as máquinas podem ser mais eficazes. No entanto, a natureza funcional da calistenia permite que os indivíduos imitem movimentos da vida real, como descarregar mantimentos e levantar crianças, tornando-os mais aplicáveis ao dia a dia.

A facilidade de prática também contribuiu para a popularidade da calistenia durante a pandemia. Como não requer aparelhos, a prática pode ser realizada ao ar livre e em qualquer lugar. Em níveis mais avançados, itens como barras de ferro ou paralelas podem ser usados, enquanto tapetes de borracha podem trazer conforto durante a atividade. Nathalie Diniz, que segue a metodologia há mais de 13 anos e dá aulas para iniciantes em São Paulo, destaca que a calistenia ganhou destaque porque as pessoas buscaram uma forma acessível e eficaz de treinar em casa.

A democracia da calistenia é outra de suas características atraentes. Nathalie reforça que a prática pode ser realizada por qualquer classe social e gênero, ao ar livre ou em casa, e é extremamente saudável. Ela também destaca a energia positiva e a motivação que vêm com o treinamento em grupo.

Mulheres adeptas

Inclusive, a prática tem sido uma inspiração para mulheres com filhos, como a própria Nathalie, mãe de uma criança de 5 anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que costuma acompanhá-la nas atividades. Ela afirma que muitas mães a procuraram nas redes sociais, inspiradas por sua abordagem, e até usam os filhos como peso corporal para treinar.

A crescente popularidade da calistenia demonstra o apelo desta abordagem acessível e eficaz para a forma física. Unindo o trabalho de músculos, flexibilidade e funcionalidade com a capacidade de ser praticada por qualquer pessoa, em qualquer lugar, é uma opção intrigante para aqueles que procuram um novo desafio em sua rotina de fitness ou uma alternativa acessível à academia tradicional. A calistenia, com sua combinação única de benefícios e desafios, parece destinada a continuar crescendo como uma tendência significativa na comunidade fitness global.

Veja também: Bomba-relógio: tomar álcool rotineiramente faz sua pressão explodir, apontam pesquisadores