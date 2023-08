ESMALTE BOMBA endurecedor de unhas; faça em casa

Não são poucas as pessoas que sempre se veem na saga de encontrar um bom endurecedor de unhas. Afinal, principalmente para as mulheres é muito importante que essa parte do corpo esteja sempre impecável e, caso acabe ficando enfraquecida, definitivamente não fica com uma aparência muito interessante.

Não é raro, por sinal, que esse público acabe recorrendo às unhas de acrílico para “disfarçar” a unha natural: o que é completamente compreensível, principalmente quando considerado o fato de que as unhas artificiais são divinas.

Porém, deve-se ter em mente que, quando elas são retiradas, as unhas debaixo delas estão ainda mais enfraquecidas, sendo imprescindível encontrar uma solução para fortalecê-las.

E é justamente isso que o conteúdo a seguir irá ensinar.

Portanto, quem não abre mão de estar com as mãos sempre belas não deve deixar de ler cada tópico, a fim de aprender a fazer um endurecedor de unhas que é repleto de cálcio.

Esse esmalte endurecedor de unhas é realmente potente | Imagem: Element5 Digital / unsplash.com

Entendendo o que faz com que as unhas fiquem quebradiças

Há quem não goste de aceitar, mas é fato: o processo natural de envelhecimento do corpo humano definitivamente faz com que as unhas fiquem mais fracas. Porém, caso a pessoa que tenha unhas quebradiças tenha no máximo 30 anos de idade, pode estar passando pelo momento de enfrentar alguma doença, como a anemia, que também deixa essa pequena parte do corpo mais quebradiça.

As unhas acrílicas e o ato de usar esmaltes coloridos em excesso também são grandes vilões dentro desse contexto.

Mas, claro, existem ainda mais condições capazes de deixar as unhas com menor resistência, a exemplo das infecções bacterianos, dos fungos e das doenças que mexem na quantidade de oxigênio presente no sangue ou mesmo acabam gerando acúmulo de nitrogênio, conforme foi descrito na National Library of Medicine, em um artigo específico sobre o assunto.

Como preparar o endurecedor de unhas caseiro que é potente em cálcio

A boa notícia, diante do que foi explicado acima, é que há a possibilidade de criar um endurecedor de unhas totalmente caseiro, cujos ingredientes são descritos abaixo:

Alho (3 dentes descascados)

Suco de limão (20 gotas)

Vitamina E (1 cápsula)

Cálcio (1 comprimido)

Esmalte transparente

Já o procedimento de preparo se divide com somente 2 passos, sendo eles:

Passo 1:

Dentro de um recipiente (de preferência de vidro, para que o cheiro não fique impregnado) deve-se esmagar o alho junto ao cálcio, até obter algo que se pareça com uma pomada.

Em seguida, será hora de acrescentar a vitamina E com o suco de limão, e mexer muito bem.

Passo 2:

Dando continuidade, já no segundo passo, deve-se tirar metade do conteúdo do vidro de esmalte transparente, preenchendo o espaço justamente com a mistura que acabou de ser preparada.

Pronto!

O endurecedor de unhas já pode ser usado, sendo que seu uso pode ser semanal por aproximadamente um mês, e deve-se agitar bem o conteúdo, antes de fazer a aplicação.

Por fim, é importante frisar que este conteúdo tem apenas um caráter informativo, e jamais irá substituir o que um bom profissional tem a dizer.

