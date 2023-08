Alerta GERAL do INSS: instituto faz comunicado sobre corte de benefícios

O INSS é responsável por efetuar o pagamento do benefício de milhões de brasileiros, tanto no âmbito previdenciário quanto no âmbito assistencial. E nas últimas semanas, uma informação deixou vários segurados com medo, pois surgiu um boato que o benefício dos cidadãos poderiam ser bloqueados caso eles tivessem o nome igual de pessoas que entraram em óbito, então, o bloqueio iria acontecer como uma medida de segurança, entenda exatamente o que fazer nesses casos.

Seu benefício do INSS pode ser bloqueado por isso, confira | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com;br

Quais benefícios são pagos pelo INSS?

A autarquia é responsável por efetuar o pagamento de milhões de beneficiários em todo território brasileiro, os benefícios vão desde o âmbito da previdência social até programas sociais vinculados ao Cadastro Único, como é o caso do BPC.

Além disso, também é responsável pelas aposentadorias em suas mais variadas modalidades, como por tempo de contribuição, por idade ou por invalidez. Os principais são:

Pensão por morte;

Auxílio-doença e acidente;

Salário-maternidade;

Auxílio-reclusão;

Aposentadorias;

BPC.

Então, é notório que há um grande número de benefícios administrados pelo INSS, ou seja, qualquer decisão de bloqueio pode afetar de maneira simultânea, milhões de segurados, por isso, a preocupação dos brasileiros.

Realmente pode ocorrer o cancelamento do benefício?

Primeiro é importante se atentar a diferença dos termos, ou seja, o que é cancelamento e o que é suspensão. Ambos são conceitos parecidos mas que na prática, são totalmente diferentes. E isso pode acontecer quando há problemas na identificação dos segurados.

Então, quando o INSS não tem total certeza sobre a identidade dele, ele realiza uma suspensão temporária, para averiguar se de fato aquela pessoa é a titular do benefício em questão. Para isso, é preciso que o segurado apresente todos os documentos exigidos para que haja a reativação do benefício.

Isso geralmente acontece quando ocorre o óbito de uma pessoa e ela possui o nome idêntico ao de outro segurado, para isso, primeiro é realizado um cruzamento de dados com a Base de Dados do Ministério da Saúde, por intermédio do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM).

Como reativar o benefício?

O procedimento para reativar o benefício é bem simples, desde que esteja tudo dentro das exigências da autarquia. Para se ter noção, em 2022, o INSS identificou mais de 84 mil benefícios com sinais de óbito na base do Ministério da Saúde e realizou a suspensão, desses, apenas 1.065 foram reativados, isso resultou em uma economia exorbitante para a autarquia.

E para reativar, basta seguir o passo a passo:

Acesse o portal Meu INSS e realize login;

Clique em “Novo pedido”;

Selecione “Novo requerimento”;

Acesse “atualizações para manutenção do benefício;”

E clique em reativar benefício.

Por fim, basta preencher os dados solicitados, caso eles estejam corretos, rapidamente o benefício será desbloqueado e o segurado pode realizar o saque dos valores atrasados.