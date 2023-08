Adeus, WhatsApp! Por que estas pessoas não estão mais no app

O WhatsApp é praticamente o mensageiro mais utilizado em todo o mundo e agora está trazendo uma triste notícia para alguns usuários acerca de uma limitação no uso do aplicativo, vários celulares não terão mais suporte ao mensageiro. Os cortes irão começar em breve e os usuários deverão escolher entre realizar a atualização ou parar de usar o aplicativo, entenda quais os aparelhos que serão afetados.

Lista de celulares que deixarão de rodar o WhatsApp | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com;br

Por que é obrigado a realizar a atualização?

Não é apenas o WhatsApp, mas vários outros aplicativos que exigem que o sistema operacional esteja sempre atualizado, para que o suporte prestado pela empresa desenvolvedora seja sempre de excelência, caso contrário, qualquer problema poderia colocar a culpa na equipe de técnicos.

Pensando nisso, o mais viável é limitar o aplicativo para rodar apenas em algumas versões dos sistemas operacionais e nos sistemas em questão, prestando todo o suporte necessário, evitando que haja brechas de segurança que possam acabar colocando em risco a privacidade dos usuários.

Por conta disso, a partir do mês de outubro, vários aparelhos não irão mais rodar o WhatsApp, não há uma lista exata dos aparelhos, mas sim, dos sistemas operacionais, então, dá para se basear.

Em quais aparelhos o aplicativo não irá mais funcionar?

Todos os anos, o WhatsApp realiza uma revisão acerca de todos os seus sistemas operacionais para tornar alguns obsoletos, ou seja, eles irão deixar de receber atualizações da empresa, como novos pacotes de segurança e de interface,

A empresa já emitiu uma nota salientando que o procedimento é padrão e serve para continuar dando suporte nos demais dispositivos, atualmente, o mensageiro funciona em versões do Android superior a 4.1 e nos celulares com iOS 12 ou superior, além do KaiOS 2.5.0. Então, os sistemas que não fazem parte da lista, irão ter as atualizações descontinuadas.

Agora, a partir do dia 24 de outubro deste ano, ele irá funcionar apenas em versões do Android superiores a 5.0, além disso, será preciso que o aparelho esteja habilitado para receber SMS ou chamadas, caso ele funcione apenas no Wi-Fi, infelizmente, não poderá rodar o WhatsApp.

Quais os perigos de não realizar a atualização do sistema?

O principal perigo é referente aos pacotes de segurança, já que o WhatsApp trabalha com criptografia de ponta a ponta, então, se não há atualizações, essa funcionalidade pode ficar pouco eficaz. Devido a isso, é interessante que os usuários atualizem os dispositivos o quanto antes.

Já há outros aplicativos ainda mais sensíveis, que nem rodam em versões desatualizadas, pois sabem da fragilidade que é oferecer suporte para sistemas operacionais inferiores.

Portanto, faça a atualização do seu aparelho, sendo que é de total responsabilidade do usuário realizar a atualização ou não, caso isso não seja feito, ele ficará sem acesso ao mensageiro.