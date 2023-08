Passo a passo para ativar o 5G no seu celular HOJE

Como ativar o 5G – Em um mundo cada vez mais conectado, a velocidade e a eficiência da internet se tornaram aspectos fundamentais da vida moderna. O 5G, última geração de redes móveis, promete elevar ainda mais esses padrões, oferecendo velocidades de conexão sem precedentes. A maior parte dos smartphones Android compatíveis já se conectam automaticamente à rede 5G quando disponível. No entanto, nem todos os usuários estão cientes de que essa conexão também pode ser gerenciada manualmente. Se você é um usuário de Android e quer entender como ativar ou desativar a conexão 5G no seu aparelho, esta matéria é para você.

Para ativar o 5G em um celular Android, basta acessar as configurações e selecionar “Redes móveis”. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Aprenda a ativar o 5G no seu celular

A tecnologia 5G, com sua incrível velocidade e eficiência, é compatível com uma variedade de smartphones Android oferecidos por fabricantes conhecidos como Samsung, Motorola, Xiaomi, entre outros. No Brasil, as principais operadoras de telefonia – Claro, TIM e Vivo – já disponibilizam essa rede para seus consumidores. Ainda que o processo de ativação do 5G seja geralmente automático, algumas pessoas preferem ter o controle de quando e como essa rede é utilizada.

O procedimento para ativar a rede 5G no seu dispositivo Android é bastante simples e intuitivo. O primeiro passo é acessar o menu de Configurações do seu aparelho. Este é o local onde todas as opções de personalização do seu smartphone estão disponíveis, incluindo as relacionadas à sua conexão de internet. Dentro do menu de Configurações, você deve selecionar a opção “Conexões”.

Na seção “Conexões”, você encontrará várias opções relacionadas à conectividade do seu smartphone. Aqui, você precisa localizar e tocar na opção “Redes móveis”. Esta opção abrirá uma nova tela que lhe permitirá gerenciar as redes móveis disponíveis para o seu dispositivo.

Dentro do menu “Redes móveis”, você encontrará a opção “Seleção de banda”. Ao tocar nessa opção, será exibida uma lista das redes disponíveis para o seu aparelho, que podem incluir 5G, LTE (4G), 3G e 2G. Aqui, você pode escolher qual rede deseja usar. Caso deseje ativar o 5G, basta selecionar essa opção.

Uma vez selecionada a opção 5G, o seu smartphone passará a se conectar automaticamente a essa rede sempre que ela estiver disponível. Este processo de ativação é o mesmo para desativar a rede 5G, caso você decida que não quer utilizá-la em algum momento ou queira reativá-la posteriormente.

Fique atento às especificidades do seu aparelho

Lembramos que esse tutorial foi elaborado utilizando um Samsung Galaxy S21 e que, dependendo do modelo e fabricante do seu smartphone, os passos podem variar ligeiramente. No entanto, em geral, as etapas para gerenciar a conexão de rede no Android são semelhantes na maioria dos dispositivos.

Em conclusão, ativar a conexão 5G em um smartphone Android é um processo simples e direto que pode ser realizado por qualquer usuário. Essa opção de conexão manual à rede 5G oferece aos usuários a capacidade de controlar a maneira como seus dispositivos usam a internet e pode ser particularmente útil para aqueles que desejam otimizar o desempenho da bateria ou gerenciar o uso de dados. A medida que a rede 5G se torna cada vez mais comum e acessível, é útil que todos os usuários de smartphones saibam como gerenciar essas conexões, para poder tirar o máximo proveito da velocidade e eficiência que essa nova geração de internet móvel tem a oferecer.

