Estudo mostra que tomar café neste horário aumenta 59% risco de diabetes

Uma pesquisa recente envolvendo mais de 100 mil voluntários revelou que o momento em que você decide tomar o café da manhã pode ter um impacto significativo em seu risco de desenvolver diabetes tipo 2. Cientistas espanhóis do Instituto de Saúde Global de Barcelona descobriram que tomar o café da manhã após as 9 horas aumenta em 59% o risco de desenvolver a doença em comparação com aqueles que fazem a refeição antes das 8 horas.

Foto: divulgação

Além disso, o estudo destacou que pular o café da manhã não é uma prática benéfica, pois também aumenta o risco de diabetes tipo 2.

Outra descoberta interessante foi a associação entre jantar tarde, após as 22 horas, e um aumento no risco de desenvolver a doença.

Essas conclusões são importantes para a compreensão dos fatores de risco relacionados ao diabetes tipo 2 e podem ajudar a conscientizar as pessoas sobre a importância de hábitos alimentares saudáveis e regulares. Iniciar o dia com um café da manhã adequado e evitar refeições tardias pode ser uma medida preventiva importante para reduzir o risco de desenvolver essa doença crônica.

Como realizar o estudo

Neste estudo realizado na França, os pesquisadores analisaram um grupo de 103.312 adultos (79% mulheres) da coorte francesa NutriNet-Santé para investigar o impacto do horário das refeições no risco de desenvolver diabetes tipo 2.

Para coletar dados, os participantes registraram sua alimentação durante 24 horas em 3 dias não consecutivos, além de informar o horário de suas refeições. A média dos registros alimentares nos primeiros dois anos de acompanhamento foi calculada, e a saúde dos participantes foi avaliada nos anos seguintes – um período médio de sete anos.

Os resultados apontaram que é possível reduzir o risco de diabetes não apenas através da escolha dos alimentos, mas também do horário das refeições.

Durante o estudo, foram registrados 963 novos casos de diabetes tipo 2. O risco de desenvolver a doença foi significativamente maior no grupo de pessoas que tomava café da manhã regularmente depois das 9 horas, em comparação com aquelas que faziam a refeição antes das 8h.

Segundo Anna Palomar-Cros, pesquisadora do ISGlobal, isso faz sentido do ponto de vista biológico, uma vez que pular o café da manhã é conhecido por afetar o controle da glicose e lipídios, bem como os níveis de insulina. Esses resultados estão alinhados com outras meta-análises que também concluíram que pular o café da manhã aumenta o risco de diabetes tipo 2.

Essa pesquisa destaca a importância de hábitos alimentares regulares e saudáveis, incluindo a adoção de um café da manhã adequado, como parte de uma estratégia preventiva para reduzir o risco de desenvolver diabetes tipo 2.

O horário ideal para fazer refeições

De acordo com o Dr. Manolis Kogevinas, principal autor do estudo, a pesquisa sugere que estabelecer um padrão de alimentação com a primeira refeição antes das 8 horas e a última refeição antes das 19 horas pode contribuir para reduzir a incidência de diabetes tipo 2.

Especialistas apontam que essa correlação está relacionada à importância de alinhar o metabolismo com o ritmo circadiano do corpo.

O ritmo circadiano, conhecido como o relógio interno do corpo, é influenciado pela luz, determinando o período de atividade diurna, e pela escuridão, determinando o período de descanso noturno. Manter um padrão alimentar que esteja em harmonia com esses ciclos é fundamental para uma boa saúde metabólica.

Pesquisas anteriores já haviam indicado que comer fora do ritmo circadiano pode aumentar o risco de doenças cardíacas, diabetes e excesso de peso.

Portanto, estabelecer uma rotina alimentar que respeite o ritmo natural do corpo pode ser uma estratégia importante para prevenir o desenvolvimento de diabetes tipo 2 e melhorar a saúde geral. A atenção ao horário das refeições é um fator relevante para promover a sincronia metabólica e contribuir para o bem-estar a longo prazo.

