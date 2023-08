Nova bateria de celular pode durar até 30 dias; veja os modelos

Bateria potente para o seu celular – À medida que a tecnologia avança rapidamente, alguns smartphones de ponta ainda estão aquém em termos de duração da bateria. Frequentemente, os usuários encontram-se carregando seus telefones de última geração, como os iPhones, todos os dias, ou até mais vezes, dependendo do uso. No entanto, a Nokia, uma pioneira na indústria de telefonia móvel, promete transformar essa realidade com novos modelos que oferecem uma impressionante vida útil da bateria de até 30 dias. Entretanto, esses aparelhos, chamados Nokia 150 e Nokia 130, têm recursos limitados e são voltados, em essência, para fazer chamadas ou enviar mensagens de texto.

Mesmo com o avanço da tecnologia, o celular mais básico da Nokia oferece uma bateria com autonomia de 30 dias. Foto: divulgação

Nova bateria de celular já está disponível?

Esses dois modelos da Nokia, que ainda não têm preço oficial no Brasil, mas já foram lançados na Europa, têm uma característica marcante: a duração prolongada da bateria. Essa inovação é uma resposta a um dos principais desafios da atual era dos smartphones: a limitação da vida útil da bateria. A Nokia afirma que os dispositivos, equipados com uma bateria de 1.450 mAh, podem proporcionar uma autonomia de até 30 dias com uso moderado, ou 20 horas de chamadas de voz.

Apesar de a duração da bateria ser o destaque desses modelos, há diferenças notáveis entre o Nokia 150 e o Nokia 130. A principal delas é a inclusão de uma câmera traseira de 0,3 MP no modelo 150, que, embora modesta, é capaz de fazer registros em baixa resolução.

Embora simples, esses aparelhos exibem características que os tornam práticos para usuários que desejam apenas funções básicas. Ambos os modelos possuem 4 MB de RAM e 4 MB de armazenamento interno. O espaço de armazenamento pode parecer escasso para os padrões atuais, mas é suficiente para as tarefas para as quais esses telefones foram projetados – essencialmente chamadas e mensagens de texto.

Entretanto, para usuários que desejam aproveitar o tocador MP3 integrado ou a função de gravação de voz, será necessário inserir um cartão microSD de até 32GB. Ambos os modelos são equipados com um teclado padrão T9, um lembrete nostálgico dos primeiros dias dos telefones celulares. Além disso, a tela de 2,4 polegadas, com resolução de 320 x 240 pixels, proporciona uma interface simples e fácil de usar.

Observações

Apesar de serem lançamentos, a entrada para carregamento desses aparelhos é feita por micro-USB, considerada antiquada e que está em vias de ser proibida pela União Europeia em 2024, como parte de sua iniciativa para padronizar os carregadores de dispositivos móveis. Essa medida visa reduzir a quantidade de lixo eletrônico e a confusão do consumidor causada por diferentes tipos de cabos de carregamento.

Portanto, embora esses novos modelos da Nokia possam parecer modestos quando comparados aos smartphones de ponta de hoje, eles atendem a um segmento específico do mercado que valoriza a simplicidade e a funcionalidade acima de tudo. O fato de eles oferecerem uma duração de bateria muito superior à maioria dos smartphones atuais pode torná-los uma opção atraente para consumidores que estão cansados de ter que carregar seus telefones todos os dias. Contudo, é importante ressaltar que esses aparelhos são limitados em termos de recursos e são mais adequados para usuários que necessitam apenas de funcionalidades básicas de telefonia e mensagens.

