Precisando de crédito com nome sujo? 6 cartões que costumam aprovar

Crédito para quem está com o nome sujo – Em um mundo cada vez mais digital, os cartões de crédito se tornaram essenciais na vida cotidiana da maioria das pessoas. Mas, para quem está com o “nome sujo”, encontrar um cartão de crédito que seja aceitável pode ser um desafio. Se você está nessa situação, fique tranquilo, existem opções disponíveis. Nesta matéria, vamos destacar algumas alternativas que podem te ajudar nesse momento.

Se você está com o nome sujo, pode encontrar opções de cartão de crédito para negativado, como o PagBank. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

É possível conseguir crédito estando com o nome sujo?

Um desses exemplos é o cartão de crédito PagBank. Destacando-se como uma excelente opção para pessoas com restrições no nome, este cartão não cobra anuidade, tem aceitação internacional e oferece uma série de descontos e benefícios para seus clientes. Além disso, um dos principais atrativos do PagBank é a possibilidade do cliente definir o próprio limite de crédito, sendo que o valor mínimo é de R$ 300.

Veja também: Caixa libera empréstimo sem análise de crédito; como solicitar?

Outra opção que se destaca para quem está negativado é o cartão Superdigital Mastercard Internacional. Este é um cartão de crédito pré-pago, ou seja, você deposita o valor que deseja usar e então pode realizar suas compras. A desvantagem, no entanto, é que seu limite será apenas o valor que você depositar no cartão.

Para quem está com o score baixo, uma possibilidade é o cartão SX do Banco Santander. Sem anuidade e com vantagens como descontos, cashback e saques na função crédito, este cartão é bastante atraente. No entanto, para solicitar o cartão SX, é recomendado abrir uma conta na instituição financeira.

Ainda no universo do Banco Santander, existe uma opção para estudantes: o Santander SX Universitário. A aprovação deste cartão costuma ser mais fácil para alunos de instituições de ensino, porém, assim como o cartão SX tradicional, é recomendado que o solicitante abra uma conta no banco.

Mais alternativas

Uma alternativa para pessoas negativadas é o cartão Olé. Este é um cartão de crédito consignado, o que significa que, após a realização de compras, uma quantia mínima será automaticamente descontada do seu salário ou benefício no final do mês. A parte restante do saldo devedor deve ser paga no prazo de 30 dias após o vencimento.

O Cartão Caixa Simples é outra opção para beneficiários do INSS e servidores públicos federais. Neste caso, uma parte do pagamento da fatura, equivalente a 5% do seu salário, aposentadoria ou pensão, é descontada automaticamente. Além disso, caso seja solicitado no momento da contratação, é possível receber de 20% a 70% do limite de crédito em dinheiro na conta.

A contratação do cartão Caixa Simples pode ser feita diretamente na agência bancária. Quem já é cliente da Caixa Econômica Federal também pode entrar em contato pelo WhatsApp pelo número 0800 726 01 04. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas (horário de Brasília), exceto em feriados.

Em conclusão, embora a restrição de crédito possa ser um obstáculo para muitas pessoas, existem opções de cartões de crédito que estão disponíveis para quem está negativado. O importante é fazer uma pesquisa cuidadosa e considerar todas as opções antes de tomar uma decisão. Lembre-se, a escolha certa pode ajudar você a gerenciar suas finanças e, quem sabe, limpar seu nome a longo prazo.

Veja também: Como zerar as dívidas e começar o próximo mês com o NOME LIMPO