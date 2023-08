Segunda-feira (7) tem novidade para os clientes do Nubank

Clientes Nubank contam com uma grande novidade na próxima semana – Em uma era de crescente dependência da tecnologia, os serviços bancários digitais têm sido cada vez mais aprimorados para garantir a segurança dos clientes. Neste cenário, o Nubank, um dos mais renomados bancos digitais do país, está prestes a lançar uma novidade significativa. Na próxima segunda-feira (7), o banco introduzirá a opção de geração de cartões de crédito virtuais temporários, um recurso que visa fortalecer a segurança das transações online realizadas por seus usuários.

A partir da próxima segunda-feira, o Nubank oferecerá aos clientes a opção de criar um cartão de crédito virtual temporário para aumentar a segurança nas transações online. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Recado aos clientes do Nubank

A principal característica que faz com que este novo produto do Nubank seja notavelmente seguro é a sua natureza temporária. Em outras palavras, cada cartão gerado tem um tempo de vida de apenas 24 horas, tornando-se inoperante após esse período. Portanto, o Nubank ressalta que este recurso é mais adequado para transações pontuais e não se destina a compras recorrentes.

Para entender melhor como esta nova funcionalidade irá operar, é importante observar como o recurso será integrado ao aplicativo Nubank. A opção para gerar um cartão de crédito virtual temporário estará disponível na seção “Meus Cartões” do aplicativo. Nessa área, os clientes podem ter uma visão geral de todos os seus cartões, físicos e virtuais, e a criação de um novo cartão virtual será um processo instantâneo.

Após a geração do cartão, os usuários poderão copiar os dados e utilizá-los para realizar compras online, seja em sites ou aplicativos. Este recurso não só protege as informações do cartão de crédito principal do usuário, como também adiciona uma camada extra de segurança às transações online.

As compras feitas com o cartão virtual temporário serão incorporadas na fatura do usuário, juntamente com todas as outras transações feitas com o cartão físico ou outros cartões virtuais. Além disso, a interface do aplicativo permite ao cliente verificar o tempo restante para a utilização do cartão e também manter um registro das transações feitas com cada cartão temporário gerado.

Ativação gradual

A ativação do recurso será feita de forma gradual, chegando a todos os clientes nos próximos meses. Para os usuários que terão acesso a este recurso na próxima segunda-feira, o processo de criação de um cartão virtual temporário é bastante simples. Na tela inicial do aplicativo do Nubank, disponível para Android e iOS, os usuários devem tocar em “Meus cartões”. Em seguida, devem selecionar a opção “Criar cartão virtual temporário” e inserir a senha de quatro dígitos. Por fim, para visualizar os dados do cartão, basta tocar em “Ver dados do cartão” e inserir a senha novamente.

Com este passo inovador, o Nubank busca reforçar seu compromisso com a segurança dos clientes e aprimorar ainda mais a experiência de uso do banco digital. Ao proporcionar aos usuários a opção de criar cartões de crédito virtuais temporários, o banco está se adaptando às necessidades dos clientes e respondendo às preocupações em relação à segurança das transações online, que têm sido cada vez mais prevalentes no mundo digital atual.

