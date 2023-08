Aposentados do INSS terão nova rodada de pagamentos em agosto; confira

Pagamentos do INSS em agosto – O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem uma nova programação para as datas de pagamento de benefícios referentes ao mês de agosto, uma informação de grande importância para os 37 milhões de segurados atendidos pela autarquia este ano. As datas de pagamento são estabelecidas com base no número final do benefício, e todos os detalhes foram divulgados pelo Ministério da Previdência Social.

O INSS divulgou o calendário dos pagamentos referentes a agosto, contemplando milhões de segurados beneficiados pela autarquia. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

INSS anuncia rodada de pagamentos em agosto

Para verificar o extrato do benefício, os segurados podem acessar a plataforma Meu INSS, que também é acessível por meio de dispositivos Android e iOS. Depois de fazer login com a conta gov.br, é possível visualizar várias informações sobre os repasses e serviços oferecidos pelo Instituto, além de verificar o valor do benefício.

O cronograma de depósitos do INSS é dividido em duas categorias distintas: brasileiros que recebem um valor igual ao salário mínimo atualmente fixado em R$ 1320, e brasileiros cujo valor do benefício ultrapassa esse valor mínimo estabelecido. Essa divisão é feita para organizar e facilitar a liberação dos pagamentos para os milhões de beneficiários atendidos pelo INSS.

Os segurados que recebem um valor equivalente ao salário mínimo terão seus benefícios repassados pelo Instituto conforme o seguinte cronograma: aqueles com o número do benefício terminado em 1 receberão no dia 25 de agosto; os terminados em 2, no dia 28; os terminados em 3, no dia 29; os terminados em 4, no dia 30; os terminados em 5, no dia 31 de agosto; os terminados em 6, no dia 1º de setembro; os terminados em 7, no dia 4 de setembro; os terminados em 8, no dia 5; os terminados em 9, no dia 6; e finalmente, os terminados em 0, no dia 8 de setembro.

Para os beneficiários do INSS que recebem mais de R$ 1320, as datas de pagamento são organizadas da seguinte maneira: os benefícios com os números terminados em 1 e 6 serão pagos no dia 1º de setembro; os terminados em 2 e 7, no dia 4; os terminados em 3 e 8, no dia 5; os terminados em 4 e 9, no dia 6; e os terminados em 5 e 0, no dia 8 de setembro.

Sobre o Instituto Nacional do Seguro Social

O INSS é responsável pelo pagamento de uma variedade de benefícios aos brasileiros. Entre eles estão as aposentadorias, que são concessões feitas aos cidadãos que cumpriram um determinado período de contribuição; o auxílio-doença, concedido àqueles que estão temporariamente incapazes de trabalhar devido a doenças ou acidentes; a pensão por morte, destinada aos dependentes de um segurado falecido; o salário-maternidade, para as mães durante o período de licença maternidade; e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é um auxílio mensal para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.

A disponibilidade destas informações permite aos segurados do INSS planejarem-se financeiramente com base nas datas em que os benefícios serão pagos. A organização dessas datas conforme o número final do benefício também facilita o processo de pagamento, garantindo que todos os beneficiários recebam em tempo hábil. Com a possibilidade de verificar o extrato do benefício na plataforma Meu INSS, os segurados têm maior controle e visibilidade sobre seus benefícios.

