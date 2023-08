Google lança GRANDE NOVIDADE e informa quando usuário tem privacidade violada

Privacidade é levada a sério pelo Google – Em uma era onde a privacidade é uma moeda cada vez mais valiosa, o Google acaba de implementar um importante avanço em sua política de controle de informações pessoais em seus resultados de busca. A gigante da tecnologia lançou uma atualização que permite ao usuário identificar e solicitar a remoção de informações pessoais – como número de telefone, endereço ou e-mail – dos resultados de pesquisa. Com a atualização, o processo de monitoramento e gerenciamento de informações pessoais nos mecanismos de busca torna-se ainda mais eficaz e simplificado.

O Google está preocupado com a privacidade e permite notificações sobre informações pessoais nos resultados de busca. Foto: divulgação

Sua privacidade protegida no Google

Esse avanço notável é resultado de uma modificação na ferramenta “Resultados sobre Você”, presente nas versões mobile e web do Google. Esse recurso foi lançado em setembro do ano passado, mas agora ganha novas funcionalidades. A partir do momento que você insere suas informações pessoais na plataforma, o sistema automaticamente verifica se esses dados aparecem em algum site na internet. Em caso positivo, o Google gera notificações que permitem ao usuário revisar as páginas onde suas informações estão expostas e, em seguida, submeter uma solicitação para a remoção desses dados do mecanismo de busca.

Veja também: O que mudou no Google Fotos com a nova atualização

Antes dessa atualização, o Google exigia que o próprio usuário realizasse a busca por suas informações pessoais e só então pudesse pedir a remoção por meio de um formulário. Agora, a novidade é um avanço considerável na forma como o serviço de remoção de informações funciona, simplificando o processo e trazendo maior autonomia para o usuário no controle de suas informações.

Além disso, para aqueles que estão preocupados com a possibilidade de suas informações pessoais surgirem no Google no futuro, a empresa disponibiliza a opção de receber notificações push sempre que novos resultados envolvendo seus dados pessoais forem encontrados. Também é possível acompanhar o andamento das solicitações de remoção de informações pelo hub do Google, que mostra o progresso das solicitações, as aprovações, as negações e as solicitações não realizadas.

No entanto, é importante frisar que a remoção das informações dos resultados de busca do Google não implica na retirada desses dados da internet. Enquanto a página que contém as informações pessoais estiver disponível online, as pessoas ainda conseguirão acessá-las. O Google também possui algumas regras sobre quais conteúdos pode remover de seu mecanismo de busca, e não é possível retirar resultados provenientes de páginas governamentais e instituições educacionais.

Doxxing

Essa inovação é especialmente relevante para vítimas de doxxing, um fenômeno que envolve a exposição pública de informações pessoais na internet sem o consentimento do indivíduo. Com essa nova ferramenta, o processo de remoção dessas informações se torna menos burocrático, proporcionando maior segurança e controle aos usuários.

No momento, o recurso está disponível apenas nos Estados Unidos e em inglês. No entanto, o Google já sinalizou que está trabalhando para disponibilizar a ferramenta em outros idiomas e para outros países em breve. A implementação dessa atualização reforça o compromisso do Google com a privacidade do usuário, oferecendo mais uma opção para quem busca controlar a disseminação de suas informações pessoais na internet.

Veja também: 6 GRANDES truques do Google Drive que vão abrir sua mente