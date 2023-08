Novo cartão do Nubank só pode ser usado durante 24 horas; entenda a vantagem

Nubank apresenta novo cartão – Sempre em busca de elevar o nível de segurança e comodidade para seus usuários, o Nubank, um dos mais populares bancos digitais do Brasil, tem uma novidade que promete marcar a experiência de consumo de seus clientes. A partir do dia 7 de agosto, será disponibilizada uma funcionalidade que permitirá a geração de um cartão de crédito virtual com validade de apenas 24 horas.

O Nubank está inovando com o lançamento do cartão de crédito virtual temporário, que traz uma camada extra de proteção para as compras online. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Entenda a função do novo cartão oferecido pelo Nubank

Esse lançamento tem o objetivo de oferecer aos clientes uma camada adicional de proteção nas transações online. Dessa forma, visa proporcionar maior tranquilidade na realização de compras e ajudar na prevenção de potenciais fraudes. O cartão virtual temporário é uma adição que se soma ao leque de opções para garantir uma experiência financeira segura e conveniente para os usuários do Nubank.

A criação deste cartão digital temporário será um processo instantâneo e poderá ser feito diretamente no aplicativo do Nubank. Após a geração, os usuários poderão copiar os dados do cartão e usá-los para fazer compras online, seja em sites ou aplicativos. Isso proporciona uma maior segurança, pois protege as informações do cartão principal do cliente e mantém esses dados essenciais em sigilo.

No entanto, é crucial destacar que esse cartão temporário não pode ser usado em carteiras digitais e também não é recomendado para compras recorrentes, já que expira após 24 horas. Portanto, após esse período, o cartão se tornará inutilizável para a realização de outras compras ou assinaturas.

Como acessar

Acessar essa nova funcionalidade será um processo simples para os usuários do Nubank. Dentro do aplicativo do banco, na seção “Meus Cartões”, os clientes poderão gerar seu cartão temporário. Este poderá ser roxinho ou ultravioleta, de acordo com a preferência do usuário, e terá o mesmo limite de crédito do cartão principal, assim como as opções de parcelamento.

Além disso, os clientes poderão verificar um histórico detalhado das transações realizadas com o cartão temporário e também receberão uma notificação em seu dispositivo quando o cartão estiver prestes a expirar.

A disponibilização do novo cartão virtual temporário será feita de forma gradual e deverá atingir todos os clientes nos próximos meses. Com essa nova ferramenta, o Nubank procura reforçar sua estratégia de oferecer uma experiência de compra online mais segura e confiável, fortalecendo a confiança de seus usuários na plataforma.

Este passo inovador do Nubank reflete o compromisso contínuo do banco em fornecer uma experiência financeira mais conveniente e segura para seus clientes. Ao introduzir o recurso de geração de cartões de crédito virtuais temporários, o banco digital está se adaptando às necessidades emergentes de seus usuários e abordando as preocupações de segurança em transações online, cada vez mais pertinentes na era digital atual.

