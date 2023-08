Quer viver em paz? A felicidade está nestas 4 cidades brasileiras

Cidades “da felicidade” – Em meio ao caos e ao acelerado ritmo da vida moderna, muitas pessoas têm optado por uma mudança de perspectiva e estilo de vida. O ‘simplicidade voluntária’ é um conceito que vem ganhando força e sendo objeto de estudo de sociólogos. Este fenômeno se refere a indivíduos, principalmente jovens, que optam por reduzir o consumo material, afastando-se de grandes centros urbanos e empregos tóxicos em busca de uma vida mais simples e qualitativa. Esta matéria pretende apresentar algumas das melhores cidades do Brasil para quem almeja tal estilo de vida.

Cidades com altos índices de felicidade entre os moradores

Um desses locais privilegiados para uma vida simples e de alta qualidade é Ubatuba, localizada no litoral norte de São Paulo. A cidade, em total contraste com a capital do estado, é abençoada com uma geografia costeira exuberante. Ubatuba é conhecida por suas mais de 100 praias. No entanto, a cidade oferece mais do que apenas belas praias e um estilo de vida litorâneo. Com uma variedade de praças, feiras, e o Mercado Municipal de Peixes, a cidade tem uma diversidade de atividades turísticas e comerciais que lembram o estilo de vida das cidades interioranas e rurais.

Um pouco mais ao norte, temos a cidade de Itacaré, situada na costa sul da Bahia. Embora seja popular entre celebridades e surfistas de todo o mundo, a cidade é um refúgio para qualquer pessoa em busca de um ritmo de vida mais tranquilo. Além das deslumbrantes praias, a cidade possui trilhas repletas de cachoeiras e vistas paradisíacas. Para os aficionados por gastronomia, Itacaré também se destaca com uma variedade de restaurantes que oferecem pratos típicos da Bahia e da culinária europeia, fruto da presença de turistas e cozinheiros europeus que escolheram a cidade para viver.

A cidade de Ouro Preto, localizada no estado de Minas Gerais, oferece uma experiência única para quem busca uma vida mais tranquila. Conhecida por sua arquitetura histórica, a cidade tem um charme especial que remonta ao período colonial e imperial do Brasil. Além de seu riquíssimo patrimônio histórico e cultural, Ouro Preto é cercada por paisagens montanhosas, vales e cachoeiras. Além disso, a cidade possui uma atmosfera acolhedora e segura, uma universidade federal, e uma variedade de centros gastronômicos.

No litoral do Rio de Janeiro, encontramos a cidade de Arraial do Cabo, também conhecida como “O Caribe Brasileiro”. A cidade é famosa por suas águas cristalinas que contrastam com a areia branca e limpa. Entre suas praias mais populares estão a Praia do Farol, Pontal do Atalaia e Praia Grande. Em Arraial do Cabo, é possível desfrutar de um contato pleno com a natureza através de atividades como mergulho, esportes aquáticos, visitas a reservas naturais e a contemplação de um belíssimo pôr do sol. Além disso, a cidade está localizada próxima a outras cidades turísticas como Búzios e Cabo Frio.

Estes exemplos ilustram que a escolha por uma vida mais simples não precisa ser sinônimo de privações. Pelo contrário, o estilo de vida de simplicidade voluntária pode proporcionar uma maior conexão com a natureza, a oportunidade de apreciar a cultura local e a chance de viver de maneira mais autêntica e satisfatória. Optar por uma vida mais simples pode ser a chave para aumentar a qualidade de vida e encontrar a paz de espírito tão necessária em nossos tempos atuais.

