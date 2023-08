Casal é filmado em ato íntimo e pede R$ 360 mil de indenização a dono de casa alugada pelo Airbnb

Processo pede indenização ao Airbnb – A paz e privacidade de um casal foram abruptamente interrompidas ao descobrirem câmeras escondidas na casa que alugaram pelo Airbnb. Kayelee Gates e Christian Capraro, após uma longa viagem, buscavam apenas conforto e descanso. No entanto, a estadia em Silver Spring, Maryland (EUA), tornou-se um pesadelo quando se viram sendo indevidamente filmados.

O casal busca uma indenização do proprietário do Airbnb após terem sido filmados em momentos íntimos na casa alugada. Foto: divulgação

Proprietário de imóvel no Airbnb pode ter de pagar indenização

O casal, exausto por uma viagem de carro de 23 horas, tinha planejado descansar e recuperar as energias naquela noite. Eles assistiram a um filme na cama do quarto e tiveram relações íntimas, sem suspeitar de que sua privacidade estava sendo violada. Foi a presença de dois detectores de fumaça que levantou suspeitas. Christian Capraro, desconfiado da necessidade de dois dispositivos desse tipo no mesmo ambiente, decidiu investigar.

Para seu espanto, ao analisar os detectores de fumaça mais de perto, descobriu que um deles abrigava uma câmera escondida, posicionada diretamente acima da cama. Uma descoberta que já seria perturbadora o suficiente, mas a surpresa não parou por aí. No banheiro, eles encontraram uma outra câmera idêntica, igualmente escondida em um suposto detector de fumaça.

Confrontados com essa descoberta aterradora, o casal decidiu deixar imediatamente a propriedade, optando por buscar abrigo em um hotel. Ali, tomaram a decisão de contatar as autoridades e relatar o que haviam descoberto. Kayelee Gates, abalada pela situação, declarou se sentir humilhada e constrangida pelo incidente.

O casal, no entanto, não se limitou apenas a relatar a situação para a polícia. Eles estão movendo uma ação contra o proprietário da casa, Christopher Goisse, pedindo uma indenização de R$ 360 mil. Goisse, por sua vez, nega veementemente ter instalado as câmeras na residência.

Investigações e discussão do tema

A história ganhou um novo capítulo quando as autoridades visitaram a propriedade para investigar as alegações do casal. Durante a inspeção, eles encontraram uma terceira câmera escondida, também disfarçada de detector de fumaça, no porão da casa. Essa parte da residência estava sendo ocupada por outro hóspede na época.

O caso está gerando discussões sobre a privacidade dos hóspedes que escolhem usar plataformas de hospedagem como o Airbnb. As descobertas de Gates e Capraro ilustram um cenário preocupante, onde a privacidade dos hóspedes pode estar em risco. O Airbnb e outras plataformas de aluguel por temporada terão que enfrentar questões crescentes sobre como garantir a segurança e privacidade dos hóspedes em meio a possíveis violações desse tipo.

