Carro mais barato de 2023: veja qual é e se vale a pena

Qual é o carro mais barato do ano? O mercado automobilístico brasileiro vem vivenciando uma tendência de aumento nos preços dos veículos que, em muitos casos, afastou os consumidores da possibilidade de renovação de sua frota ou da aquisição do primeiro carro. Contudo, recentes mudanças parecem indicar uma luz no fim do túnel, e o título de carro mais barato do Brasil agora pertence a um novo modelo.

Com a alta dos preços dos veículos, encontrar um carro barato no Brasil tornou-se um desafio para a maioria dos brasileiros. Foto: divulgação

Este carro ficou mais barato?

Ao longo dos últimos anos, muitos brasileiros sentiram o impacto do aumento expressivo no valor dos automóveis no país. Esta situação gerou uma distância cada vez maior entre os cidadãos e a possibilidade de adquirir ou substituir seus veículos. No entanto, esforços recentes do governo federal parecem ter gerado uma mudança nessa tendência. A redução de preços em diversos modelos está começando a reaquecer o mercado, trazendo um novo cenário para os compradores de carros.

Até o primeiro semestre de 2023, o Fiat Mobi detinha o título de carro mais barato no Brasil. Sua versão Like era vendida por R$ 69.990, enquanto a Trekking alcançava o valor de R$ 73.590. Embora esses preços já fossem relativamente altos para carros classificados como “populares”, o Mobi manteve-se na liderança da categoria de menor valor. Contudo, esse cenário mudou com a entrada do Renault Kwid, cuja versão Zen está sendo oferecida por R$ 68.990.

Com o título de “SUV dos compactos”, o Renault Kwid surge como uma opção atraente para aqueles que buscam uma relação custo-benefício vantajosa. O modelo se destaca por oferecer uma suspensão de alta eficiência, algo que não é comum em carros na mesma faixa de preço. Além disso, seu motor 1.0 é notavelmente econômico, uma característica cada vez mais valorizada em um contexto de altos preços dos combustíveis. A média de consumo do Kwid, de 14,9 km por litro na cidade, é um dos principais pontos que o coloca como uma opção atrativa para o dia a dia do brasileiro.

Características do modelo

Além de ser eficiente em termos de consumo, o Renault Kwid Zen também se destaca pela lista de itens de série. O modelo vem equipado com suspensão elevada, vidros e travas elétricas frontais, airbags frontais e laterais, além de direção elétrica. Todos esses atributos compõem um pacote que coloca o Kwid Zen como uma das opções mais seguras e econômicas disponíveis no mercado.

Por conta dessas características, o Kwid Zen se mostra como uma excelente escolha para aqueles que estão à procura de um carro econômico e seguro. Vale ressaltar que, além dos benefícios já citados, o modelo também tem um custo de manutenção baixo, o que reforça sua posição como uma opção de grande valor no mercado de carros populares.

Contudo, apesar de todas as vantagens, é importante considerar que o espaço interno não é exatamente um ponto forte do Renault Kwid. Para aqueles que têm necessidade de um veículo com maior espaço interno, talvez seja necessário avaliar outras opções. De qualquer forma, a coroação do Kwid como o carro mais barato do Brasil traz uma nova perspectiva para os consumidores que estão em busca de um novo veículo, e mostra que, apesar dos recentes aumentos de preços, ainda existem opções viáveis disponíveis no mercado.

