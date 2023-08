Candidata a “Miss Bumbum Brasil” promete divulgar fotos “proibidas” caso vença

Fotos proibidas da candidata a Miss Bumbum – A competição Miss Bumbum Brasil, que ganha espaço a cada ano no país, abriu neste mês de julho a votação online para a seleção das 15 finalistas da edição atual. O concurso ganha um sabor especial este ano com a presença de Bia Fernandes, modelo e Musa do Vasco, que está representando o estado de Goiás. Bia, uma morena determinada a garantir a vitória na votação online, decidiu atrair votos de uma maneira bastante ousada: prometendo um ensaio nu para seus seguidores, caso seja a campeã virtual do concurso.

A modelo Bia Fernandes está concorrendo no Miss Bumbum Brasil e promete fotos sensuais em caso de vitória na votação online. Foto: divulgação

Candidata promete fotos sensuais se vencer o Miss Bumbum

A estratégia de Bia não ficou apenas no campo das ideias. Nas redes sociais, a modelo já lançou uma campanha para angariar votos e anunciou a surpresa. A proposta parece ter sido bem recebida, uma vez que a morena disparou na votação. Em suas próprias palavras: “A ideia é fazer um ensaio nu, todo mundo que votar em mim vai receber uma amostra dele. É uma promessa sexy, os meus fãs aprovaram a ideia e já entraram nessa corrente”.

Veja também: Compartilhar fotos de crianças na internet é perigoso; nova campanha revela como

Apesar de sua postura audaciosa, Bia Fernandes ressalta que nunca realizou um ensaio nu para qualquer revista. Sua exposição, até o momento, se limita ao seu perfil na plataforma Privacy, um espaço mais reservado para seus conteúdos. A musa do Vasco está pronta para inovar e retribuir o apoio que tem recebido: “Se ficar no ranking como mais votada, vou saber retribuir muito bem quem me apoiou. Quero é causar”.

Bia Fernandes, em suas postagens recentes, tem impressionado seus seguidores ao exibir seu derrière de mais de 100cm em poses de biquíni fio dental. Em meio a sorrisos, ela compartilha um dos seus segredos para um bumbum durinho e empinado: “A minha genética é boa”.

Aumento do assédio

No entanto, a entrada de Bia no concurso Miss Bumbum não tem atraído apenas votos. A modelo revela que o assédio aumentou depois de sua participação na competição. As cantadas, segundo ela, chegam principalmente pelas redes sociais. “Acho que o bumbum está fazendo sucesso entre os homens e mulheres mesmo”, brinca. Apesar disso, Bia parece lidar bem com a situação e mantém seu foco no concurso: “Estou bem tranquila, não quero nada sério agora. Quero curtir minha solteirice e me dedicar à disputa, nada de ninguém me controlando no momento, estou fora”.

A campanha de Bia Fernandes para o Miss Bumbum Brasil é uma mistura de audácia, determinação e autoconfiança. Sua estratégia de votação e a promessa de um ensaio nu colocam um holofote sobre sua campanha e a destacam no concurso. Agora, resta aguardar os resultados e ver se a tática da modelo irá garantir a sua passagem para a final da competição.

Veja também: Por que você odeia sua aparência nas fotos? Motivo real foi encontrado