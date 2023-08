“Delete agora, se você tem Android”, adverte especialista em segurança

Usuários de smartphones com sistema operacional Android costumam necessitar de mais atenção quando o assunto é segurança digital, uma vez que o sistema dá abertura para que desenvolvedores ‘amadores’ possam disponibilizar seus aplicativos para serem baixados por qualquer um. Com a brecha, muitos cibercriminosos se aproveitam para embutir malwares que podem causar enormes estragos no aparelho de quem o baixou. Saiba as últimas ameaças apontadas por especialistas e como se proteger.

Os usuários de aparelhos Android ficaram extremamente preocupados com a notícia | Imagem: Denny Muller / unsplash.com

Amantes de Android, atenção!

Alerta urgente para os proprietários de dispositivos com o sistema operacional Android: um aplicativo malicioso está colocando as SUAS informações pessoais em risco, então é altamente recomendado que você o apague imediatamente assim que avistá-lo em seu smartphone.

Os usuários foram alertados sobre um app perigoso que tem como alvo aqueles que utilizam aplicativos de troca de mensagens, como WhatsApp, Telegram, Signal e Facebook Messenger. O app chamado “Safe Chat” (“conversa segura”, em tradução livre) foi desenvolvido para que se pareça com uma plataforma legítima de mensagens, mas, na realidade, é um malware que pode roubar dados de mensagens, contatos e outras informações pessoais. Entenda melhor como a armadilha funciona logo abaixo.

Entenda como funciona

A empresa CYFIRMA, especialista em segurança digital, explicou o funcionamento desse aplicativo malicioso em seu site.

Segundo os especialistas em segurança, o malware SafeChat se espalha por meio de serviços de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, através de táticas de engenharia social, como o phishing, que é uma forma de ataque em que os invasores enganam as pessoas para obter informações confidenciais.

A mensagem enviada pode fazer a vítima acreditar que há um serviço de mensagens “mais seguro” disponível e, em seguida, fornecer um link para o aplicativo malicioso. Após efetuar o download, os usuários podem até ser enganados pelo visual, fazendo com que acreditem que podem se comunicar com seus contatos, quando, na verdade, o aplicativo está somente focado em roubar todos os seus dados.

Além disso, o aplicativo tem a capacidade de enviar mensagens SMS premium para o número de telefone do usuário, o que pode acarretar em custos financeiros adicionais.

Saiba como se proteger

Segundo a empresa de segurança cibernética, existem diversas medidas que você pode tomar para reduzir o risco de cair em um golpe de phishing.

Primeiramente, é essencial que você pare e avalie quando se deparar com um e-mail ou mensagem suspeita, pois pode ser uma tentativa de ataque digital;

Também é aconselhável e extremamente importante que você nunca clique em links, responda a mensagens de texto ou forneça informações a um contato desconhecido;

Sempre valide qualquer solicitação antes de realizar qualquer ação e, caso suspeite de fraude, apague a mensagem.

