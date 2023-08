Recurso misterioso aparece no WhatsApp e deixa usuários em alerta

Este recurso está surgindo no WhatsApp – Em meio às inúmeras controvérsias globais em torno da privacidade digital, o WhatsApp, o popular aplicativo de mensagens, está preparando mais uma mudança para melhorar o controle dos usuários sobre suas informações pessoais. Desta vez, o foco está nas imagens de perfil dos usuários e a como elas são exibidas para pessoas bloqueadas.

O WhatsApp está testando um novo recurso que permite manter a foto de perfil visível após bloquear alguém. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Novo recurso do WhatsApp

Antes dessa atualização, quando um usuário do WhatsApp decidia bloquear outro, a imagem de seu perfil desaparecia aos olhos do bloqueado. Contudo, o aplicativo está implementando uma alteração significativa: agora, mesmo que alguém seja bloqueado, a foto de perfil do bloqueador não desaparecerá. O mais interessante é que o usuário bloqueado não será notificado sobre a restrição, mantendo a discrição do bloqueador.

Veja também: “Pi”: conheça a assistente pessoal e suas funções para o WhatsApp

Essa mudança está sendo introduzida gradativamente, permitindo aos usuários ajustar a visibilidade de suas imagens de perfil conforme seu desejo. A ideia é oferecer mais uma camada de controle sobre a privacidade, sem necessariamente alertar os contatos bloqueados sobre a ação.

No entanto, essa inovação tem gerado discussões acaloradas na internet. Há quem questione a utilidade do recurso, sugerindo que, quando alguém é bloqueado, a pessoa deve perceber e, consequentemente, refletir sobre suas ações. Um usuário expressou seu ponto de vista dizendo: “O intuito é ela ficar sabendo mesmo, para a pessoa ficar ciente da chatice dela”.

Outros usuários expressaram preocupações de que a nova funcionalidade poderia encorajar comportamentos estranhos ou obsessivos. Um internauta comentou: “Ou seja, vai ter maluco falando sozinho por ano”. Outro usuário acrescentou: “Tem que ser muito paranoico para não querer que a pessoa saiba que foi bloqueada”.

Mais controle para o usuário

Apesar desses questionamentos, o fato é que a mudança é uma tentativa do WhatsApp de dar aos usuários mais controle sobre suas informações pessoais. A plataforma sempre se preocupou em oferecer opções de privacidade robustas e a nova funcionalidade é mais um passo nessa direção.

Além dessa alteração, o aplicativo de mensagens também está se preparando para lançar outra novidade que promete animar os usuários. O WhatsApp está trabalhando em um recurso de avatares animados, que já está disponível para alguns testadores beta. Esta informação foi divulgada através do link ‘WhatsApp beta for Android 2.23.16.12: what’s new?’, onde os desenvolvedores do aplicativo compartilharam detalhes sobre a implementação do recurso.

Dessa forma, o WhatsApp continua a se esforçar para melhorar a experiência do usuário, adaptando-se às demandas de privacidade e à busca constante por novas funcionalidades interativas. Enquanto alguns podem ver essas mudanças com ceticismo, muitos outros podem considerá-las bem-vindas, à medida que a plataforma busca equilibrar entre privacidade, liberdade de expressão e interação social na era digital.

Veja também: WhatsApp BUGADO pode ser resolvido com ESTE truque de configuração