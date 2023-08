NASA deve lançar serviço exclusivo de streaming; veja o que esperar

A prestigiosa Agência Espacial Americana, NASA, sempre se destacou como um motor impulsionador da humanidade em sua busca por fronteiras cada vez mais remotas do espaço. Em um passo ousado para abrir um novo capítulo em sua história, a NASA está pronta para cativar o mundo de uma maneira totalmente inédita: por meio da transmissão gratuita de séries originais baseadas em suas emocionantes missões espaciais.

Streaming da NASA?

Essa iniciativa promete aproximar ainda mais o público das incríveis jornadas espaciais da NASA, permitindo que as pessoas vivenciem as descobertas, desafios e realizações dos astronautas e cientistas que exploram o desconhecido. Essa abordagem inovadora tem o potencial de inspirar e educar pessoas de todas as idades sobre os mistérios e possibilidades do universo, levando o fascínio pelo espaço a um patamar totalmente novo.

Com o objetivo de compartilhar conhecimento, inspirar futuras gerações e estreitar laços com o público, a NASA está lançando uma iniciativa pioneira, o NASA+, um serviço de streaming gratuito que apresentará séries originais sobre suas missões espaciais. Esse catálogo promete levar as façanhas científicas e as emocionantes jornadas cósmicas diretamente para as telas de milhões de pessoas ao redor do mundo.

Sem anúncios e sem a necessidade de assinatura, o NASA+ estará disponível no aplicativo oficial da agência e oferecerá uma variedade de conteúdos, incluindo séries, vídeos explicativos, entrevistas e cobertura ao vivo de missões espaciais. Marc Etkind, administrador do escritório de comunicação da NASA, enfatizou que a plataforma permitirá que o público tenha o “espaço sob demanda”, podendo acessar informações e conhecimentos sobre as explorações espaciais da NASA de forma simples e envolvente.

A plataforma será lançada no final do ano e estará disponível em dispositivos iOS e Android, Fire TV, Roku, Apple TV e navegadores, proporcionando acesso fácil e amplo ao público interessado. Nicky Fox, administradora da Diretoria de Missões Científicas da NASA, ressaltou que o novo aplicativo de streaming fortalecerá o vínculo entre a agência espacial e seus visitantes e admiradores, enriquecendo a experiência do público com conteúdos relevantes e impactantes.

O conteúdo oferecido incluirá pesquisas sobre o clima, exoplanetas e o papel do Sol na Terra, permitindo que o público explore os mistérios do universo através da visão da NASA. Além do NASA+, a agência também anunciou a atualização de seu site e aplicativo, buscando modernizar suas plataformas e tornar as informações mais acessíveis, detectáveis e seguras para o público. Essas iniciativas mostram o compromisso da NASA em levar o conhecimento científico e as descobertas espaciais a um público cada vez mais amplo e diversificado.

O que é a NASA?

A NASA (National Aeronautics and Space Administration) é a agência espacial dos Estados Unidos, responsável por coordenar e executar o programa espacial do país. Ela foi criada em 1958 e desde então tem sido a principal instituição responsável pela exploração espacial, pesquisa científica e desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao espaço.

A missão da NASA envolve diversas áreas, como a exploração do espaço sideral, o estudo da Terra, o desenvolvimento de tecnologias aeroespaciais e a busca por vida em outros planetas. A agência tem lançado missões tripuladas e não tripuladas para diversos destinos, como a Lua, Marte e outros planetas do Sistema Solar, além de observar e estudar fenômenos celestes distantes.

A NASA tem sido pioneira em várias conquistas importantes da exploração espacial, como o envio do primeiro ser humano à Lua, com a missão Apollo 11, em 1969. Além disso, tem lançado satélites e telescópios para estudar a Terra, o Sol e outros corpos celestes, fornecendo informações valiosas para a ciência e a compreensão do universo.

A agência também tem desempenhado um papel importante na colaboração internacional em projetos espaciais, trabalhando com outras agências espaciais ao redor do mundo em missões conjuntas e compartilhando conhecimento e tecnologias.

Em resumo, a NASA é uma das principais organizações espaciais do mundo, com a missão de expandir o conhecimento humano sobre o espaço e seus mistérios, bem como desenvolver tecnologias para benefício da humanidade.

