Apple se torna a 2ª marca de celular mais ROUBADA; a primeira vai te surpreender

O índice de ocorrências registradas com roubos e furtos no estado de São Paulo caíram 3% no 1º semestre de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e junho, foram 178.618 casos contra 182.443 registros no primeiro semestre de 2023. A análise foi feita com base nos dados públicos da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O levantamento ajuda a traçar um raio-x de quando ocorre mais roubos e furtos de aparelhos. De um ano para o outro, por exemplo, a ocasião em que os crimes ocorrem continua a mesma: predominantemente perto do fim de semana, à noite e em vias públicas.

O que chama a atenção é que, no primeiro semestre do ano, março de 2023 foi aquele com maior aumento de ocorrências na comparação ano a ano. Houve um aumento de 14%.

Foi nesse mês, por exemplo, que a Polícia Civil realizou uma operação na região Central de São Paulo, que é considerado um local de receptação de celulares na cidade. Outra mudança nos seis primeiros meses deste ano diz respeito à modalidade de crime:

furtos (subtração do celular sem violência) cresceram de 48,65% para 50,98% dos casos;

roubos (subtração do celular quando há violência) caíram de 48,06% para 44,27% das ocorrências.

Quando a análise apresenta as marcas de celular mais furtadas e roubadas, a Samsung continua liderando com 33,48% dos casos. A surpresa fica por conta da Apple.

Roubos e furtos de celulares cai no índice. | Foto de Daniel Romero na Unsplash

A marca ocupava a terceira posição no 1º semestre de 2022, e neste ano passou a ser a segunda, com 26,51% dos casos.

Já a Motorola, antiga vice-líder no ranking tanto de ocorrências como de divisão de mercado, está com 22,27%, na terceira posição.

Top 10 em nº de casos (1º semestre de 2023 x 1º semestre de 2023).

Samsung – 33,48% (mesma posição, mas com 34,95%)

Apple – 26,51% (estava em 3º com 22,83%)

Motorola – 22,77% (estava em 2º com 24,79%)

Xiaomi – 8,26% (mesma posição, mas com 7,44%)

Outros – 5,46% (mesma posição, mas com 4,11%)

LG – 2,01% (mesma posição, mas com 3,68%)

Asus – 0,56% (mesma posição, mas com 7,44%)

Positivo – 0,27% (mesma posição, mas com 1,09%)

Multilaser – 0,20% (mesma posição, mas com 0,24%)

Nokia – 0,20% (mesma posição, mas com 0,21%)

Houve pouca mudança sobre local, dia e horário das ocorrências entre o 1º semestre de 2023 e o os primeiros seis meses de 2022. De modo geral, os crimes ocorrem à noite, entre quinta e domingo e em locais públicos.

Sobre os dias da semana com mais ocorrência, há uma predominância de crimes com a proximidade do fim de semana — com os picos ocorrendo às sextas e sábados. Seis em dez ocorrências ocorrem entre quinta-feira e domingo.

Quinta (15,15%)

Sexta (15,47%)

Sábado (15,87%)

Domingo (14,44%)

Já o local preferido dos criminosos para roubo e furto de celular no estado são as vias públicas, com 72,98% das ocorrências.

Dentre as especificações possíveis presentes nos boletins de ocorrência, ainda são citados:

terminal/estação (6,6%), residência (3,63%), comércio e serviços (1,92%).

Quando o assunto é período, a divisão fica assim:

noite (34,75%),

manhã (24,79%),

tarde (23,54%).

A questão do horário é complexa, pois depende muito da região e tipo de crime.

Por que o celular é tão atrativo?

As pessoas não costumam andar com tanto dinheiro. Mas boa parte da população tem celular. E com um desses em mãos, os criminosos conseguem faturar rápido vendendo para receptadores.

