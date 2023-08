Aviso: INSS anuncia mudanças para BLINDAR a conta contra golpes

A Central de Serviços Meu INSS traz uma nova medida para aumentar a segurança dos cidadãos: a introdução do reconhecimento facial como forma de comprovar a vivacidade do segurado, garantindo que a pessoa que está realizando a transação seja realmente o titular do benefício e não uma tentativa de fraude. Essa nova funcionalidade estará disponível nos serviços de “Alterar Local ou Forma de Pagamento” e “Desbloqueio de Benefício para Empréstimo”.

Para utilizar essa opção, os segurados podem acessar a plataforma Meu INSS através do aplicativo para celular ou pelo site meu.inss.gov.br. Basta clicar na opção “Novo Pedido” e selecionar o serviço desejado.

Reconhecimento facial

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está implementando um sistema de reconhecimento facial para autenticar os usuários dos seus serviços. O sistema será utilizado para identificar os usuários quando eles fizerem solicitações de benefícios, consultas e outros serviços.

O sistema de reconhecimento facial do INSS é baseado em uma tecnologia chamada biometria facial. A biometria facial é uma tecnologia que utiliza características faciais para identificar e autenticar pessoas. O sistema do INSS irá comparar a imagem facial do usuário com uma imagem cadastrada no sistema. Se as imagens forem compatíveis, o usuário será autenticado e poderá acessar os serviços do INSS.

A ideia é que seja uma medida de segurança para evitar fraudes e abusos nos serviços do instituto. O sistema também ajudará a agilizar o atendimento aos usuários, pois eles não precisarão mais apresentar documentos físicos para comprovar sua identidade.

O sistema de reconhecimento facial ainda está em fase de testes, mas deve ser implementado em todo o Brasil até o final de 2023.

Aqui estão algumas das vantagens do uso de reconhecimento facial no INSS:

Maior segurança: o sistema de reconhecimento facial pode ajudar a evitar fraudes e abusos nos serviços do INSS.

Agilização do atendimento: o sistema de reconhecimento facial pode ajudar a agilizar o atendimento aos usuários, pois eles não precisarão mais apresentar documentos físicos para comprovar sua identidade.

Melhora da experiência do usuário: o sistema de reconhecimento facial pode melhorar a experiência do usuário, pois ele será mais rápido e fácil de usar.

No entanto, também existem algumas preocupações sobre o uso de reconhecimento facial no INSS:

Privacidade: o sistema de reconhecimento facial pode levantar preocupações sobre a privacidade dos usuários.

Discriminação: o sistema de reconhecimento facial pode ser usado para discriminar grupos de pessoas, como aqueles com características faciais incomuns.

Erros: o sistema de reconhecimento facial pode cometer erros, o que pode levar a problemas para os usuários.

Com o reconhecimento facial, o INSS busca garantir maior segurança e proteção aos dados dos segurados, evitando possíveis golpes e fraudes. Essa medida vem ao encontro das tendências tecnológicas que permitem uma maior confiabilidade e eficiência na prestação de serviços online, proporcionando uma experiência mais segura e tranquila para os usuários do Meu INSS.

Mais segurança

A segurança e a precisão do processo são garantidas pelo cruzamento de três importantes informações: a vivacidade, que verifica se a pessoa está presente e real no momento da transação; a biometria facial, que compara a imagem capturada com o banco de imagens para confirmar a identidade; e o nível de confiabilidade da conta gov.br, que também é avaliado.

Com base nesses três elementos, o sistema determinará se os serviços solicitados serão concluídos automaticamente ou se precisarão passar por uma análise adicional realizada por um servidor. Essa abordagem visa garantir a autenticidade das transações e proteger os segurados contra possíveis tentativas de fraudes ou acessos indevidos.

Ao adotar essa metodologia de verificação, o INSS busca proporcionar maior segurança e eficiência nos serviços prestados através da plataforma Meu INSS, assegurando que somente o titular do benefício possa realizar operações e obter acesso a informações sensíveis, resguardando assim a integridade dos dados dos cidadãos.

