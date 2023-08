Especialista alerta para 10 “sugadores de internet” que você tem em casa

Com tantas opções de provedores de internet disponíveis é comum que os usuários escolham a que forneça melhor sinal, maior velocidade e se, possível um preço realmente mais atraente do que os concorrentes. No entanto, em muitos casos, acertar na escolha da empresa que fornece sua internet não garante uma ótima qualidade de sinal se você tiver alguns objetos ‘sugadores’ de internet dentro da sua casa. Saiba os 10 maiores vilões do seu wi-fi logo abaixo.

O piso de madeira maciça em casa pode afetar a conexão Wi-Fi, mas há soluções para melhorar o sinal. Foto: divulgação

O inimigo mora com você

Um excelente provedor de internet banda larga, a velocidade mais ultrassônica existente, o modem mais caro e com mais antenas disponíveis no mercado. Essa lista pode dar a falsa impressão de que você conseguirá usufruir o seu serviço de internet em velocidades nunca antes imaginadas, podendo assistir conteúdos de streaming, jogos pesados na internet e baixar grandes arquivos em pouquíssimo tempo.

No entanto, se todo esse imaginário está longe de ser realidade para você no momento, saiba que os vilões que estão ‘comendo’ sua velocidade de internet podem estar mais perto do que você imagina. Especialistas em Wi-Fi tem compartilhado quais os itens domésticos mais comuns que podem interferir no serviço da sua rede Wi-Fi. E para ajudar os usuários a obterem o máximo proveito de sua conexão, listamos abaixo os materiais que podem impactar o desempenho do Wi-Fi, segundo apontam os especialistas.

Os 10 maiores ‘sugadores’ de internet

Metal: Objetos pesados feitos de metal, como portas, paredes e infraestruturas de prédios, podem reduzir a intensidade do seu sinal Wi-Fi devido à resistência do metal à penetração de ondas. Paredes de concreto: O concreto é um material espesso e denso que dificulta a passagem dos sinais de Wi-Fi. Se sua casa possui muitas paredes de concreto, pode ser necessário instalar um repetidor de Wi-Fi em alguns cômodos para melhorar a cobertura. Gesso e drywall: Esses materiais de construção também podem afetar o sinal do Wi-Fi, embora sejam menos resistentes que o concreto, o que diminui o risco de perda de serviço. Piso de cerâmica: Os pisos feitos em cerâmica, quando combinados com gesso ou drywall, podem aumentar a interferência no Wi-Fi. Para obter melhor desempenho, é recomendado posicionar o roteador em um local central e elevado dentro da casa. Janelas: Surpreendentemente, até mesmo as janelas podem interferir no sinal de Wi-Fi, especialmente aquelas com vidros de baixa emissividade (Low-E) que contêm um filme metálico para reduzir o consumo de energia. Espelhos: Assim como as janelas, espelhos contêm uma fina camada de metal que pode causar interferência eletromagnética no sinal de Wi-Fi, embora o tamanho do espelho determine a extensão desse efeito. Água: Objetos que contêm água, como aquários e até mesmo corpos humanos, podem enfraquecer os sinais de Wi-Fi, pois a água interfere na passagem das ondas. Móveis grandes: Móveis volumosos e grandes podem atrapalhar o sinal do Wi-Fi, portanto, é aconselhável posicionar o roteador em uma área aberta e menos obstruída. Eletrodomésticos: Grandes eletrodomésticos, como microondas, lava-louças e televisões, também podem emitir suas próprias ondas de rádio, o que pode causar interferência no sinal Wi-Fi. Persianas metálicas: Persianas feitas de metal podem causar problemas com o Wi-Fi se você estiver tentando usá-lo do lado de fora da casa, mas dentro da casa, o sinal deve permanecer estável.

Seguindo essas dicas, você poderá otimizar sua conexão Wi-Fi e desfrutar de um serviço mais estável e eficiente em toda a sua casa.

*Com informações do The Sun.