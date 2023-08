Quanto você recebeu de lucro do FGTS em agosto? Aprenda a consultar

A distribuição do Lucro do FGTS realizada pela Caixa Econômica Federal, foi concluída no último domingo (30), totalizando um montante de R$ 12,7 bilhões de lucro do Fundo, que beneficiou cerca de 217,7 milhões de contas. Para aqueles que desejam verificar se o saldo está disponível em suas contas, é possível realizar a consulta do FGTS. Saiba mais detalhes abaixo.

O lucro do FGTS de 2022 foi distribuído pela Caixa, alcançando 7,09% de rentabilidade. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Distribuição do Lucro do FGTS

O lucro do FGTS já foi disponibilizado para todos os beneficiários que atendem aos requisitos estipulados. Mais de 132 milhões de trabalhadores sob o regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) receberam um crédito proporcional ao saldo existente em dezembro de 2022. A Caixa Econômica Federal encerrou a distribuição no último domingo (30), totalizando R$ 12,7 bilhões de lucro do Fundo, abrangendo aproximadamente 217,7 milhões de contas.

Leia mais: Caixa aumenta verba do FGTS para comprar casa e anuncia SUPENSÃO de parcela

Como Consultar a Distribuição do FGTS

Para o usuário que deseja verificar se o saldo está disponível em suas conta, é possível realizar a consulta do FGTS seguindo os passos logo abaixo:

Abra o app FGTS em seu celular. Na página inicial, preencha os campos solicitados com seu CPF e outras informações pessoais. Crie uma senha para acessar o aplicativo. Após se cadastrar, será enviado um e-mail de confirmação para você. Abra o aplicativo novamente e insira seu CPF e a senha cadastrada. Acesse a opção de consulta de saldo. O aplicativo mostrará o valor disponível em sua conta do FGTS, conforme a distribuição dos lucros.

Se preferir, é possível consultar o saldo de forma presencial em qualquer agência da Caixa ou solicitar o extrato a um atendente.

Saque do Lucro do FGTS

Para aqueles que desejam sacar o valor depositado pelo FGTS, as regras permanecem as mesmas das demais modalidades de saque. As situações em que é permitido realizar o saque são as seguintes:

Demissão sem justa causa: o trabalhador pode sacar todo o valor disponível no Fundo. Aposentadoria: o beneficiário pode sacar o montante acumulado no FGTS. Compra de imóvel: o FGTS pode ser utilizado para dar entrada ou amortizar o valor de financiamento de um imóvel. Financiamento habitacional: é possível sacar o FGTS em caso de compra financiada de um imóvel. Situações de desastres: o saque pode estar disponível em casos de desastres naturais.

Se necessário, também é possível consultar o saldo de forma presencial em qualquer agência da Caixa ou solicitar o extrato a um atendente.

Leia também: Caixa termina repasse do BÔNUS do FGTS; veja se o seu CPF está na lista