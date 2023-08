WhatsApp tem menu oculto, mas só para quem tem este celular

O WhatsApp desde quando se tornou conhecido sempre recebeu bons comentários a aprovações, ele está em destaque sendo o melhor o aplicativo de mensagens que é utilizado aos redores do mundo. A comunicação através do WhatsApp pode ser por texto, áudio, emojis, figurinhas com os mais populares memes.

Ou seja, o WhatsApp tem vários truques e serviços que são extremamente úteis e que facilitam a comunicação no dia a dia, tem como conversar com uma pessoa sem precisar adicionar o contato, tem como fazer chamada de vídeo, editar mensagens que foram já enviadas, apagar uma mensagem para todos e assim por dia e cada vez mais o aplicativo está se atualizando.

veja os passos para encontrar o menu o oculto do WhatsApp. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Curiosidade: WhatsApp tem menu oculto e rápido no iPhone que muitos desconhecem

Na tela inicial do iPhone tem como encontrar um pequeno menu mais conhecido como Quick Actions, através desse menu tem como ter acesso rápido e diversas funções que poupam tempo do usuário para não ter necessidade de desbloquear o telefone e ter que entrar no aplicativo.

Uma das vantagens é que não tem necessidade de baixar um aplicativo para conseguir acessar esse recurso e como já destacamos, ele pode ser acessado na tela principal do telefone, porém não podemos deixar de mencionar que é preciso ter a versão mais recente do WhatsApp para conseguir acessar.

Segue esses passos:

Pressione o ícone do WhatsApp por dois segundos

O menu oculto aparecerá imediatamente com todas as opções disponíveis para acesso rápido

As opções disponíveis incluem: excluir o aplicativo, compartilhar o aplicativo, editar a tela inicial, Meu Código QR, Câmera, Novo Chat e Pesquisar.

Vale ressaltar que esse recurso está disponível também para outros aplicativos do iPhone.

O que o WhatsApp permite?

Meu Código QR: Abrirá automaticamente o código QR do aplicativo para que a pessoa possa compartilhar rapidamente seus dados de contato.

Câmera: É uma opção de inicialização rápida para a câmera, permitindo compartilhar uma imagem no aplicativo de maneira prática e rápida

Novo Chat: É uma forma prática de enviar uma mensagem rapidamente para um contato do WhatsApp

Pesquisar: Permite a busca em conversas do aplicativo utilizando uma palavra-chave.

Veja também: WhatsApp BUGADO pode ser resolvido com ESTE truque de configuração

Localização falsa no WhatsApp

Hoje em dia, os smartphones que trabalham com o sistema operacional Android e também iOS, podem evitar uma localização falsa para os amigos. Vale destacar que para fazer isso não precisa baixar um app específico dentro do Google Play Store ou App Store.

Veja também: WhatsApp: 2 contas no mesmo celular é possível; veja como