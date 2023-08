Surpreendente! Existe auxílio de mais de R$ 5.200 por mês; quem pode pedir?

Para quem sonhava em ganhar mais de R$ 5.200 por mês, essa pode ser uma ótima notícia. A Petrobras divulgou recentemente que irá convocar 2.170 candidatos aprovados nos concursos nacionais da empresa, tanto de nível superior quanto técnico, que estavam no cadastro de reserva. Além disso, foi anunciado um novo processo seletivo com oportunidades para diferentes áreas, oferecendo salários de até R$ 5.563. Saiba mais detalhes logo abaixo.

Petrobras convoca candidatos que ficaram em cadastro reserva de concurso público e salários passam de R$ 5.200 por mês. | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Petrobras realiza sonho de ‘concurseiros’

Se você fez um concurso público para a Petrobras e ficou na fila de espera, mais conhecida como cadastro reserva, já pode comemorar. A estatal divulgou recentemente que irá convocar 2.170 candidatos aprovados nos concursos nacionais da empresa, tanto de nível superior quanto técnico, que estavam no cadastro de reserva.

Jean Paul Prates, presidente da companhia, afirmou que 100% dos candidatos do cadastro de reserva serão admitidos. Ele ressaltou que mais de 2 mil pessoas terão a oportunidade de realizar o sonho de trabalhar na Petrobras. Além disso, a empresa também anunciou que reservará 20% das vagas para candidatos negros e 20% para candidatos com deficiência (PcD).

Foi anunciado ainda, um novo processo seletivo com oportunidades para diferentes áreas. O anúncio desse processo seletivo ocorreu após uma queda nas ações da Petrobras no mercado. Os dados apontam que o lucro da empresa para este ano será menor em comparação aos anos anteriores, o que também refletirá em dividendos menores para os investidores.

Salários ultrapassam R$ 5.200 por mês

Além da convocação de pessoas que estavam no cadastro reserva, a Petrobras também anunciou um novo processo seletivo com oportunidades para diferentes áreas, oferecendo salários de até R$ 5.563.

O objetivo desse concurso é preencher cerca de 1.350 vagas na estatal, abrangendo áreas como engenharia, análise de sistemas, ciência de dados, administração, economia, geologia e geofísica. Das 820 admissões previstas em nível técnico, a atuação principal será em Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, e também no setor de refino.

Em relação aos salários para o concurso, de acordo com o último edital divulgado, os candidatos com nível médio/técnico poderão receber até R$ 5.563,90. Além disso, a Petrobras oferece benefícios como previdência complementar (opcional) e plano de saúde que inclui cobertura médica, hospitalar, odontológica, psicológica e auxílio farmácia.

A contratação dos candidatos aprovados será regida pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e a avaliação ocorrerá por meio de provas objetivas, compreendendo 100 questões, sendo 40 de Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa e Matemática) e 60 de Conhecimentos Específicos.

Jean Paul Prates ressaltou a importância de contar com novos talentos que chegam motivados e com novas visões para contribuir com o negócio e os processos de trabalho da Petrobras.

