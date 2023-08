Chamado no Brasil de ‘Chupacabara’, o golpe rebatizado de ‘capa preta’ voltou ao debate das autoridades que reforçam que antigos cuidados voltem a ser tomados para quem ainda utiliza caixas eletrônicos para sacar dinheiro ou fazer outras transações bancárias através da máquina. Saiba mais detalhes do tipo de golpe abaixo e como se proteger.

Golpe da “capa preta” para roubar caixas eletrônicos; cuidado. | Foto: Reprodução / Pixabay

Golpes em caixas eletrônicos

Atualmente, está cada vez mais difícil enganar os portadores de cartões de banco em caixas eletrônicos, uma vez que, com tantas inovações tecnológicas voltadas para transações bancárias, quase não é mais necessário usar o cartão bancário para retirar dinheiro. No entanto, nas redes sociais, há um alerta sobre uma nova fraude chamada “capa preta”, onde os criminosos revelaram seu modus operandi para roubar.

Embora a fraude da “capa preta” não seja tão recente assim, já que tem sido utilizada há anos para roubar dinheiro, com o passar do tempo o método adotado foi descoberto, o que evitou que os usuários caíssem nesse golpe. No entanto, em 2023, foi relatado que essa técnica de fraude voltou a ser utilizada.

Como funciona o golpe

Nas redes sociais, como Facebook e TikTok, os usuários estão alertando sobre a fraude da “capa preta” em caixas eletrônicos. A estratégia usada consiste em os criminosos colocarem uma peça escura na parte onde saem as notas. Essa peça bloqueia o dinheiro, e quando o cliente se afasta pensando que se trata de um erro, é nesse momento que os ladrões aproveitam para pegar o dinheiro e fugir imediatamente.

Saiba como se proteger

Para evitar ser vítima desse tipo de fraude em caixas eletrônicos, é recomendado seguir algumas precauções, conforme listamos logo abaixo:

Evite utilizar caixas eletrônicos isolados, especialmente em horários sem serviço bancário, como à noite ou nos fins de semana. Dê preferência aos caixas eletrônicos que fiquem dentro de agências bancárias ou em shoppings e demais lugares com grande movimento de pessoas;

Verifique a ranhura do cartão antes de inseri-lo, certificando-se de que não há nada estranho colocado na parte de retirada do dinheiro.

Ao perceber que há outras pessoas próximas a você, cubra o teclado ao digitar a senha de acesso à sua conta, para que não seja visível para pessoas externas ou câmeras ocultas, normalmente instaladas por criminosos até mesmo dentro da máquina.

Em casos em que o caixa eletrônico não libera o dinheiro, mesmo que a transação tenha sido autorizada na tela , é recomendado que você não saia do local e procure ajuda de funcionários do banco com identificação à mostra. Caso não os encontre, recorra ao segurança da agência ou então ligue para o serviço de atendimento ao cliente para que o problema seja resolvido o quanto antes;

Se notar qualquer irregularidade nos caixas eletrônicos, reporte o incidente o mais rápido possível para que o serviço seja verificado e outras pessoas não se tornem vítimas de fraude e tenham seu dinheiro roubado. (Você pode saber se um caixa eletrônico está adulterado se encontrar anormalidades discretas, mas suspeitas, no teclado ou no leitor de cartão do caixa. Os sinais indicadores de ‘chupa-cabras’ normalmente são: leitor de cartão maior que o normal, resposta incomum do teclado de PIN após o toque, anexos estranhos em demais partes do caixa eletrônico.

