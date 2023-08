Passo a passo para consultar sua parcela de R$ 600 (ou mais) pelo celular

Por mais que o programa Bolsa Família é o maior programa social do governo ainda sim muitos brasileiros e até mesmo beneficiários possuem dúvida sobre o processo de realizar uma consulta para ter informações do benefício e pagamento. No entanto viemos te explicar que apenas alguns passos simples têm como ter essas informações na palma da mão sem precisar sair do conforto de casa.

Nesse texto trouxemos 3 formas simples para que você consiga acessar informações sobre o seu benefício do programa Bolsa Família apenas usando o celular. Confira.

confira 3 maneiras de consultar a parcela do Bolsa Família. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Programa Bolsa Família

Criado em 2003, o programa Bolsa Família tem como objetivo de auxiliar as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, estado de pobreza e extrema pobreza no Brasil. Assim que Lula ganhou como presidente, o programa que antes se chamava Auxílio Brasil voltou a se chamar Bolsa Família.

Atualmente, o programa atende cerca de 21 milhões de famílias que estão nessa situação citada acima, pois tem renda per capita de até R$ 218 por mês. Lembrando que o valor do benefício hoje em dia depende da composição de cada família, ou seja, idade e quantidade de membros, no entanto o valor da parcela de R$ 600 é o mínimo para todas.

Para conseguir do programa Bolsa Família é necessário ter a inscrição do cadastro único (CadÚnico) do Governo Federal, que é um sistema que reúne informações socioeconômicas das famílias que tem renda baixa.

Não podemos esquecer que é preciso cumprir todos os requisitos para receber do programa como por exemplo:

manter as crianças na escola

Ter acompanhamento de saúde das gestantes e crianças de até 6 anos

Além das crianças e adolescentes participarem de atividades escolares e acompanhamento nutricional.

Consultar minha parcela de R$ 600 do Bolsa Família pelo celular

Fazer a consulta pelo programa Bolsa Família é uma forma simples e rápida, além de ser seguro para conferir se o benefício está liberado e qual o valor, data de pagamento e demais informações detalhadas. Veja abaixo 3 maneiras de fazer essa consulta através do seu celular.

Veja também: Consignado do Bolsa Família: beneficiário já pode solicitar?

3 maneiras de realizar a consulta

1 – Pode baixar o aplicativo do programa Bolsa Família (disponível para download no Play Store ou App Store) para ter acesso a informações do programa e de sua parcela. É preciso criar o login com o CPF e a senha.

2 – O beneficiário também tem a opção de usar os mesmos dados do app Bolsa Família através do app Caixa Tem para fazer o login e também fazer a consulta.

3 – Também tem opção de baixar o app do Cadúnico no celular ou entrar no site, através desse sistema tem como fazer consulta informando apenas o nome completo, nome da mãe e a data de nascimento.

Veja também: Passo a passo para consultar suas MULTAS de trânsito online