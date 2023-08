Ninguém fala que estes 7 alimentos oferecem riscos à saúde

A alimentação definitivamente tem um papel essencial no bem-estar de qualquer pessoa, não sendo à toa que exista a necessidade de se atentar aos alimentos consumidos, uma vez que muitos deles representam riscos à saúde.

Na atualidade, é imensa a exposição no que diz respeito a alimentos processados e ricos em açúcar, por exemplo, sendo que muitos são vendidos como benéficos, mas, “no fundo”, possuem inúmeros elementos prejudiciais.

Não basta ter folhas desenhadas em uma embalagem de tom terroso para comprovar que se trata de algo que faz bem para a saúde, o que reforça que o consumidor deve realmente estar atento.

Estes alimentos esconder verdadeiros riscos à saúde | Imagem: Towfiqu barbhuiya / unsplash.com

Os alimentos que oferecem riscos à saúde na atualidade

São realmente muitos os alimentos que estão ligados aos riscos à saúde. Mas 7 deles se destacam muito mais nesse contexto.

São eles:

1. Os biscoitos integrais

Amigos inseparáveis de muitas pessoas fitness, esses biscoitos também devem ser consumidos de maneira controlada, pois têm um lado perigoso. Afinal, muitos deles não deixam de ser repletos de gorduras e açúcar, bem como calorias vazias.

Eles podem compor uma dieta, mas estando presentes em somente uma pequena parte dela.

2. As barrinhas de cereal

Estas barrinhas são vistas como práticas e saudáveis, mas podem conter gorduras, xaropes e açúcar, levando ao ganho de peso e até mesmo a problemas cardiovasculares, além de aditivos químicos e conservantes que costumam estar presentes em algumas marcas.

O consumidor que quer evitar os riscos à saúde deve escolher sempre a opção com menos açúcar, ou mesmo fazer suas barrinhas: existem diversas receitas realmente saudáveis na internet.

3. As barrinhas de fibras e proteínas

Os adoçantes artificiais desses produtos podem ser um verdadeiro perigo, bem como os ingredientes processados que alteram o nível do açúcar no sangue e fazem com que o ganho de peso aconteça.

Quanto mais natural e realmente integral for o produto, melhor.

4. Os molhos para salada

Estes molhos podem parecer muito práticos, mas estão repletos de “ingredientes” que devem ser mantidos longe do organismo humano.

Realçar o sabor das saladas é importante, mas vale frisar que o preparo caseiro é extremamente rápido, e mais rico para o paladar.

5. Os iogurtes adoçados ou aromatizados

Indispensável para muitas pessoas na hora do café da manhã, o iogurte definitivamente deve ser cortado da dieta, se for adoçado ou aromatizado, mesmo que em sua embalagem exista a promessa de uma vida saudável.

Para quem quer algo mais doce, vale apostar nos iogurtes realmente naturais, acrescentados a eles frutas e mel, por exemplo.

6. As bebidas esportivas

Quem pratica exercício físico costuma fazer uso dessas bebidas com certa frequência, para ter mais desempenho, por exemplo. Mas, considerando que o nível de sódio em muitas delas é alto, esse uso definitivamente deve ser deixado de lado.

Aliás: no que diz respeito à hidratação, a água sempre será a melhor escolha.

7. As frutas secas

Embora não pareça, estas frutas carregam muitas calorias, o que representa riscos à saúde principalmente se o consumo for em uma quantidade grande.

Seu consumo até pode ser feito, mas em quantias equilibradas.

Os riscos à saúde vão além dos alimentos

Começar a cortar os alimentos acima da dieta é o primeiro passo para uma vida com muito mais saúde.

Porém, vale lembrar que o sedentarismo também é um grande inimigo da vida saudável: é imprescindível que qualquer pessoa se alimente com os alimentos certos e faça atividades físicas de forma regular.

