Astrologia revela a sorte de CADA signo para agosto; confira

Astrologia faz previsões para agosto – Com a chegada de agosto de 2023, muitas pessoas estão ansiosas para saber o que as estrelas reservam para cada signo. Na astrologia, acredita-se que cada signo do zodíaco possua números específicos que podem trazer mais sorte e prosperidade. Será que você está preparado para conhecer seus números mágicos deste mês?

Em agosto de 2023, a astrologia revela os melhores números para cada signo. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Situação dos signos em agosto, de acordo com a astrologia

Vamos iniciar nosso trajeto pelo signo de Áries. Para os arianos, audaciosos e cheios de energia, os números 13 e 23 são considerados os mais promissores para este mês. Acredita-se que eles possam intensificar as energias positivas e auxiliar na concretização de seus objetivos.

Veja também: Talvez você precise se isolar, diz a astrologia: 4 signos na lista

Em seguida, temos Touro, conhecido pela sua persistência e paciência. Os taurinos podem se sentir mais sortudos ao utilizar os números 15 e 22 durante o mês de agosto. Eles podem agir como catalisadores de boas vibrações para esse signo tão determinado.

Os geminianos, com sua dualidade e capacidade de adaptação, terão como números mágicos o 07 e o 14. Esses números, que simbolizam mudança e inovação, podem proporcionar mais dinamismo para o mês de Gêmeos.

Para os cancerianos, signo conhecido pela sua sensibilidade e intuição, os números que regerão agosto são 08 e 19. Acreditam os astrólogos que esses números podem agir em harmonia com as características do signo de Câncer, potencializando suas qualidades emocionais.

Os leoninos, nascidos sob o signo do poder e da autoconfiança, terão em agosto os números 10 e 11 como seus aliados. Esses números, que simbolizam liderança e independência, devem refletir o espírito vigoroso do signo de Leão.

Outros astros

Virgem, o signo da praticidade e do detalhe, terá como seus números mágicos o 03 e o 21. Espera-se que esses números tragam ainda mais organização e eficiência para os nativos desse signo.

Em relação aos librianos, que são conhecidos pela harmonia e diplomacia, os números 05 e 29 irão marcar o mês de agosto. Tais números, que refletem equilíbrio e cooperação, são especialmente propícios para os librianos.

Os escorpianos, signo de intensidade e mistério, terão o 01 e o 25 como seus números mágicos. Acredita-se que esses números possam intensificar a força e a determinação naturais dos escorpianos.

Já para os sagitarianos, aventureiros e otimistas por natureza, os números 17 e 39 são os mais propícios para o mês. Eles são considerados números de liberdade e expansão, ressoando com a personalidade dos sagitarianos.

Os capricornianos, reconhecidos por sua disciplina e ambição, terão o 04 e o 30 como seus números de sorte em agosto. Segundo os astrólogos, esses números podem ajudar os capricornianos a alcançar seus objetivos com mais facilidade.

Os aquarianos, conhecidos por sua originalidade e visão futurista, encontrarão no 06 e no 24 os seus números mágicos para agosto. Eles representam inovação e progresso, atributos que estão em sintonia com o signo de Aquário.

Por fim, os piscianos, signo da sensibilidade e da compaixão, podem contar com os números 18 e 20 para trazer mais sorte durante este mês. Esses números são conhecidos por sua capacidade de promover harmonia e conexão, características tão apreciadas pelos nativos de Peixes.

Portanto, seja qual for seu signo, agosto de 2023 promete ser um mês cheio de possibilidades. Aproveite seus números mágicos para atrair boas vibrações e aumentar a sua sorte. Lembre-se, porém, que a maior força está em acreditar em si mesmo e usar esses números como um estímulo adicional para alcançar seus objetivos.

Veja também: Como a astrologia pode ser usada na falta de dinheiro?