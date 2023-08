Moradores DESTA cidade não conseguem abrir as janelas: “fede muito”

Moradores reclamam de mau cheiro em cidade – Nas idílicas colinas de Somerset, os moradores encontraram-se recentemente com uma circunstância peculiar: um odor misterioso e nauseante, muito semelhante ao cheiro de cannabis, que tem levado muitos a questionar se existe uma plantação ilícita nas proximidades. Essa situação vem ocorrendo nos últimos dois meses, gerando dúvidas e desconforto na população local.

Os moradores da cidade de Somerset têm questionado o misterioso cheiro que paira no ar. Foto: divulgação

Fedor está causando transtorno aos moradores desta cidade

Nos ares de Somerset, um aroma pungente tem preocupado os moradores. O cheiro forte e intrusivo que tem soprado ao vento tem causado incômodo e despertado a curiosidade da população. A semelhança do odor com o da cannabis tem levado muitos a questionar se há uma plantação ilícita em operação na área. Este misterioso aroma tem ressurgido nos últimos dois meses, deixando os habitantes locais perplexos e em busca de respostas.

Moradores frustrados recorreram às redes sociais na tentativa de solucionar o mistério. Um residente da vila de Yatton, ao sul de Bristol, chegou a questionar em tom de brincadeira: “Quem está cultivando então, porque o cheiro está insuportável”. Outro morador perguntou: “Alguém sabe o que está causando o cheiro de dióxido de enxofre/erva/maconha que paira todas as manhãs sobre o norte de Somerset?”.

Algumas pessoas mais experientes no local afirmam que também já foram suspeitas sobre a origem do aroma peculiar, que sopra ao norte do condado a cada verão. No entanto, a origem do cheiro foi esclarecida. De fato, é causado pelo processo de trituração de cassis para a produção de Ribena, uma bebida popular na região. Essa trituração é realizada todos os verões na fábrica de cidra Thatcher’s, localizada na pequena vila de Sandford.

Kim Drew, 59, bartender local, relata que há sempre muita especulação sobre o cheiro de cannabis todos os anos. “Anos atrás, quando percebemos pela primeira vez, pensamos que haveria uma plantação de cannabis por perto”, conta. Ela ainda acrescenta que o cheiro este ano não foi tão intenso quanto em 2018, quando era realmente forte. “Nós nos acostumamos com o cheiro, pois apesar de ser muito forte às vezes, sabemos que não é nada ilegal e só dura alguns meses”, afirma.

Desde junho, o odor se espalha por Churchill, Congresbury, Yatton, Clevedon, Portishead e a cidade costeira de Weston-super-Mare. Nic Baykaa-Murray, 50, um professor que se mudou para a vila de Yatton há 22 anos, admite: “Provavelmente, percebemos o cheiro pela primeira vez há 15 anos. Cheirava muito claramente a maconha, pensávamos que alguém na vizinhança fumava muita cannabis. Depois, descobrimos o que realmente o causava.”

A fábrica de cidra Thatcher’s está localizada em Myrtle Farm, e além de produzir maçãs para a sua cidra, ela é responsável pelo processamento de 90% das cassis usadas na produção do Ribena. Nas redes sociais, um morador local escreveu: “Não me importo com o cheiro, mas pensei: uau, alguém está ficando mais ‘alto’ que as nuvens com isso”. Outro comentou: “Não acredito, me deixa enjoado, é um desses cheiros que simplesmente me afetam, geralmente mantenho nossas janelas fechadas”.

Cheiro insuportável

Zoe Paul, 28, residente de Yatton, disse que se mudou para a vila há um ano. “Somos da área, mas nos mudamos para a vila há cerca de um ano. Recentemente notei um cheiro do que parecia ser cannabis, mas mesmo quando eu dirigia para outro lugar, eu ainda podia sentir o cheiro. Fiz algumas pesquisas e descobri o que o causa, e é bom saber que não é nada mais”, explicou ela.

Na própria Sandford, onde se situa a fábrica, o cheiro é muito menos perceptível para as pessoas que lá vivem. Muitos disseram que não notam o cheiro incomum, que só podem sentir o doce cheiro de maçãs, ou que ‘não estão familiarizados’ com o cheiro de cannabis.

Dyfan Jones, 35, é um atuário que vive a poucos metros de Thatcher’s. Ele afirmou: “Não é algo que me incomode tanto. As pessoas confundem com maconha, mas aqui não parece ser tão forte quanto em outros lugares, embora seja pior em clima úmido”.

Durante o processo na fábrica, as frutas colhidas são trituradas, e o suco é pasteurizado na planta antes de ser transformado em um concentrado para ser usado na fábrica principal de mistura de Ribena em Coleford, Gloucestershire. À medida que o suco é evaporado em um concentrado, ele libera um vapor, que a equipe de Thatcher’s também captura e transforma em um aroma líquido que é adicionado ao Ribena. É este processo de prensagem e subsequente evaporação que causa o cheiro.

Um usuário do Facebook do grupo Comunidade de Yatton afirmou que escreveu para a Thatcher’s alguns anos atrás para garantir que os vapores não fossem prejudiciais. O concentrado é levado para a fábrica do Forest of Dean em Coleford, Gloucestershire, onde é mantido em armazéns frios para uso ao longo do ano.

Um porta-voz da Thatcher’s disse: “É a temporada de colheita de cassis, que vai de julho até o início de agosto. Todas as cassis que são usadas na Ribena são prensadas no moinho de cidra de Thatcher’s em Sandford, antes de serem transportadas para o Forest of Dean para serem processadas na bebida de suco famosa em todo o mundo”. Ele ainda acrescentou que o aroma que as pessoas podem estar notando é completamente natural e parte do processo de prensagem de cassis.

