Quem pode sacar os R$ 6.220,00 da Caixa? Veja se o seu CPF está na lista

Como sacar este valor na Caixa? Na última terça-feira (1), a Caixa Econômica Federal anunciou uma nova modalidade de saque para os titulares do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS): o saque calamidade. Essa modalidade permite que beneficiários afetados por desastres naturais em determinadas cidades do país possam resgatar até R$6.220 de seus saldos. No entanto, é preciso entender a que se destina e como solicitar esse tipo de saque.

Os beneficiários podem sacar o saque especial do FGTS na Caixa Econômica Federal. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Você tem direito a sacar este dinheiro na Caixa?

O saque calamidade é uma ação da Caixa voltada especificamente para auxiliar cidadãos de regiões que foram atingidas por algum tipo de calamidade. Ao liberar o valor de até R$6.220, a Caixa está destinando recursos do FGTS para ajudar na recuperação de áreas e na restauração de condições de vida dignas para as populações dessas cidades. A instituição bancária reforça que esse saque se diferencia dos demais por se tratar de uma ação emergencial.

Na terça-feira, a Caixa confirmou que cinco municípios seriam beneficiados com essa nova modalidade de saque. Três deles se localizam no estado de Alagoas, sendo Branquinha, Matriz de Camaragibe e Murici. Os outros dois, Brochier e Campo Bom, estão situados no estado do Rio Grande do Sul. A partir de quarta-feira (2), os moradores dessas localidades passaram a ter acesso ao pagamento do saque calamidade.

Critérios para a solicitação

A Caixa também divulgou alguns critérios que os cidadãos devem cumprir para solicitar o saque calamidade. Primeiro, é necessário que o cidadão tenha saldo em sua conta do FGTS. Além disso, é preciso comprovar que reside na região afetada e não ter realizado o saque calamidade nos últimos 12 meses. Isso demonstra o compromisso do banco em direcionar os recursos para as pessoas que realmente foram atingidas por desastres e estão em situação de necessidade.

A data para solicitar o saque calamidade varia de acordo com a cidade do solicitante. Segundo a Caixa, os moradores de Brochier têm até o dia 25 de setembro para fazer a solicitação. Para quem reside em Campo Bom, a data limite é 27 de setembro. Já os moradores de Branquinha, Matriz de Camaragibe e Murici podem solicitar o saque até o dia 7 de outubro de 2023.

Sobre o procedimento de solicitação do saque calamidade, a Caixa oferece um passo a passo simples. O trabalhador que tem direito ao recurso deve, primeiramente, baixar e acessar o aplicativo Meu FGTS. Em seguida, deve ir até a opção “Meus Saques”, selecionar “Outras opções de saques” e clicar em “Calamidade pública”. O próximo passo é indicar a cidade e encaminhar a documentação necessária, como comprovante de residência e identificação com foto. Por fim, o solicitante deve selecionar onde deseja receber o valor do saque calamidade.

A Caixa ressalta que o trabalhador afetado também pode ir até uma agência física da Caixa Econômica Federal para fazer a solicitação. Após a aprovação da solicitação, a instituição leva até cinco dias úteis para disponibilizar o valor. Com isso, a Caixa Econômica Federal continua sua missão de auxiliar os brasileiros em momentos de necessidade, especialmente aqueles que se encontram em situações de emergência, através de ações como o saque calamidade do FGTS.

