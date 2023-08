Novas famílias entrarão para o Bolsa Família em agosto; veja se seu CPF está na lista

Após o governo federal passar um verdadeiro ‘pente-fino’ nas inscrições feitas no Cadastro Único (CadÚnico), identificando diversos beneficiários do Bolsa Família com irregularidades nas informações fornecidas, fraudes foram confirmadas e milhões de beneficiários tiveram o auxílio cancelado. Com isso, novos candidatos que cumprem os requisitos para entrar no programa devem receber o benefício já neste mês. Saiba mais detalhes logo abaixo.

CadÚnico ‘filtra’ beneficiários reais

O Cadastro Único ou CadÚnico, é considerado como a porta de entrada das famílias em situação de vulnerabilidade social para os programas sociais do governo federal. Programas de transferência de renda como o Bolsa Família e Auxílio Gás utilizam o sistema do CadÚnico para analisar quem de fato atende aos requisitos necessários para ingressar ao programa pretendido. Além disso, ele também é utilizado pelos estados e municípios para o mesmo fim.

Por ser utilizado pelos governos estaduais, municipais e federal, o CadÚnico acaba sendo gerenciado por estes três usuários. Contudo, é nos municípios que grande parcela dos trabalhos acontece. Isso porque é nas cidades que a população atendida de fato está, cabendo portanto as prefeituras ou aos Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) cuidar do gerenciamento dos cadastros das famílias.

Os agentes dos CRAS são peça chave em filtrar quem são os candidatos que de fato necessitam de amparo financeiro de programas sociais e quem tenta burlar o sistema para receber uma quantia a mais ou até mesmo receber um repasse que não precisaria.

Através deles, as famílias interessadas em ingressar no CadÚnico, realizam as inscrições por meio da apresentação de diversos documentos do responsável familiar e dos possíveis outros membros da família, e também respondem diversas perguntas que dão ao governo pistas sobre a realidade da família.

Lula confirma mudanças no CadÚnico

As perguntas são parecidas com as feitas por agentes do Censo, como quantos aparelhos de tv a casa possui, quantos celulares, se a moradia é alugada ou própria, o número de quartos e banheiros da mesma, dentre outras dezenas de perguntas.

No entanto, este minucioso questionário já está ultrapassado, por ter sido criado há mais de uma década, e não condizer com a realidade atual da população, onde aparelhos celulares e eletrodomésticos são imensamente mais fáceis de se adquirir do que 10 anos atrás.

Com este pensamento, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), que faz parte da administração do CadÚnico junto aos estados e prefeituras, entendeu que é preciso uma reformulação do questionário feito aos interessados em se inscrever no banco de dados do Cadastro Único, e informou que tal atualização estará pronta em breve.

O tempo de atualização das informações dos beneficiários no CadÚnico, que atualmente levam até 45 dias para serem totalmente atualizadas no sistema do banco de dados, também deve ser revisto, segundo a pasta. Entretanto, todas as mudanças previstas só devem estar 100% concluídas em 2025, pois algumas alterações ainda passam por análise mais detalhada pelo governo federal.

Bolsa Família de agosto para inscritos no CadÚnico

Neste mês, as famílias inscritas no CadÚnico e que recebem o benefício social do Bolsa Família terão acesso aos repasses a partir do dia 18 de agosto, e seguem recebendo ao menos até o final do mês. Veja o cronograma de pagamentos logo abaixo:

NIS de final 1 – depósito na conta em 18 de agosto;

NIS de final 2 – depositado na conta no dia em 21 de agosto (valores estarão disponíveis no sábado, dia 19/08);

NIS de final 3 – depositado na conta no dia 22 de agosto;

NIS de final 4 – depositado na conta no dia 23 de agosto;

NIS de final 5 – depositado na conta no dia 24 de agosto;

NIS de final 6 – depositado na conta no dia 25 de agosto;

NIS de final 7 – depositado na conta no dia 28 de agosto (valores estarão disponíveis no sábado, dia 26/08);

NIS de final 8 – depositado na conta no dia 29 de agosto;

NIS de final 9 – depositado na conta no dia 30 de agosto;

NIS de final 0 – depositado na conta no dia31 de agosto.

