O que mudou no Google Fotos com a nova atualização

Desde quando saiu a informação da nova atualização do Google Fotos gerou muitos comentários e divisão de opiniões. O Google Fotos é uma plataforma de armazenamento de imagens e vídeos do Google, nele é possível salvar conteúdos e também compartilhá-los com seus amigos e familiares.

Vale lembrar que o aplicativo foi criado no ano de 2015, no entanto só ganhou repercussão no ano de 2016 após permitir que os usuários façam backup de fotos e vídeos na nuvem, conectado na sua conta do Google e tornando acessível para qualquer dispositivo de telefone, seja Android e iPhone, e o computador.

Características do Google Fotos, quais são?

Backup automático

Armazenamento gratuito

Organização, edição e melhorias de imagens

Álbuns e compartilhamento

Assistente do Google Fotos

Pesquisa avançada

Google Fotos tem novidade

Outro assunto que também está dando o que falar é sobre o novo visual que o aplicativo ganhou na sua aparência, o novo visual foi testado tanto no Android como no iPhone. Essa interface foi pensada nos últimos meses em que o Google realizou algumas mudanças no design dos app como por exemplo o Play Store e Google Chat.

A mudança já consistiu nos usuários para terem uma experiência de navegação sofisticada com as mudanças no posicionamento dos botões e uma nova aba que será somente para a janela de “memórias”. Por isso, será possível notar que a reformulação na barra inferior trouxe alterações nas funções.

Essa barra de acesso para fotos, memorias e biblioteca, trouxe um ícone a mais, que é a lupa do lado do direito para conseguir realizar buscas em suas fotos, e a área de memórias ganhou um local para categorizar por data. Além disso, houve mais mudanças, o logo do Google Fotos também passou a ser do lado esquerdo no início da tela.

Atualize o aplicativo

Se essas mudanças ainda não apareceram para você, atualize o seu app e repare na diferença na barra inferior que foi substituída por uma barra flutuante que tem os botões “fotos”, “memórias”, “biblioteca” e “pesquisa”.

