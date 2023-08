Zoológico insiste que urso dando “tchau” não é humano

Urso humano? O zoológico Hangzhou, localizado na China Oriental, que recentemente precisou desmentir alegações de que sua atração estelar, a ursa “Angela”, seria na verdade um humano vestido de urso, tem sofrido com a disseminação de mais um vídeo inusitado. Desta vez, a protagonista surge acenando para os espectadores, aumentando ainda mais a curiosidade e especulação sobre a sua real natureza.

O urso Angela continua impressionando os visitantes ao acenar como um humano no zoológico chinês. Foto: divulgação

Zoológico diz que urso não era um humano disfarçado

As imagens mostram Angela andando em duas patas e acenando para os visitantes, comportamentos que despertam o espanto e a incredulidade de muitos. As pernas esbeltas da ursa, as camadas de pelo frouxas ao redor dos quadris e sua atitude pouco característica têm levado pessoas de todo o mundo a questionar a autenticidade da ursa. A cada novo vídeo viral, o zoológico é inundado por alegações de que há uma pessoa escondida em um traje de pele.

Em resposta aos comentários desenfreados, o zoológico divulgou um comunicado, supostamente sob a perspectiva da própria Angela, de quatro anos de idade: “Algumas pessoas acham que me pareço com uma pessoa quando estou de pé. Parece que vocês não me entendem muito bem.”

Em relação aos ursos, a primeira imagem que geralmente vem à mente é a de uma criatura massiva e de incrível força. “No entanto, nem todos os ursos são gigantes e personificam o perigo. Nós, ursos malaios, somos pequenos, a menor espécie de ursos do mundo”, acrescentou o comunicado.

O zoológico também rejeitou as alegações baseando-se no clima. Durante o verão, as temperaturas podem chegar a 40 graus Celsius. “Se uma pessoa estivesse vestida com uma fantasia de urso, ela estaria deitada em poucos minutos devido ao calor”, afirmou um porta-voz.

O debate ganhou ainda mais força com a intervenção da especialista em animais, Dr.ª Ashleigh Marshall, do Zoológico de Chester. Em entrevista à BBC, ela assegurou que Angela é “definitivamente uma ursa de verdade”, embora tenha reconhecido que os ursos do sol frequentemente “se parecem muito com pessoas em suas fantasias”. A especialista ainda acrescentou que a pele solta ao redor dos quadris é uma característica normal dessa espécie, permitindo que se movam com mais facilidade para enfrentar predadores.

Boom de visitantes

Enquanto a polêmica continua, o zoológico Hangzhou tem vivenciado um boom de visitantes. Relatos apontam que cerca de 20 mil pessoas visitam o local diariamente para ver Angela. Qian Ming, um desses visitantes, contou à mídia local que viajou mais de 240 quilômetros de trem por toda a China para ver a ursa. “Viajamos durante a noite para chegar aqui”, disse ele.

Vale mencionar que essa não é a primeira vez que zoológicos na China enfrentam acusações desse tipo. Anteriormente, houve relatos de tentativas de disfarçar cães para que parecessem lobos ou gatos africanos, além de pintar burros para se assemelharem a zebras. Independentemente das alegações, a situação de Angela certamente acrescenta uma camada extra de interesse e mistério à visita ao zoológico Hangzhou.

