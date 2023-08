Invenção mirabolante promete aposentar o ar-condicionado

Para nós, que moramos em um país tropical o ar-condicionado pode ser considerado a melhor invenção do século XX. No entanto, o friozinho que alivia o calor da maior parte do ano também pode causar dores de cabeça nas contas de luz com o alto consumo do aparelho. Pensando nos contras eletrodoméstico, pesquisadores encontraram uma solução mais sustentável, eficiente e econômica para substituir o tradicional aparelho. Saiba mais detalhes sobre a inovadora descoberta logo abaixo.

Pesquisadores estão criando ar condicionado sustentável sem uso de energia elétrica. Foto: Lifeforstock / Reprodução FreePik

Friozinho que todo mundo gosta

Tendo sido inventado em 1902, e comercializado quatro anos depois, o ar-condicionado é o salvador daqueles que fogem do calor e preferem desfrutar de um clima praticamente de montanha com uma temperatura refrescante ou no mais autêntico clima de inverno, para quem aprecia o frio. No entanto, mesmo com aparelhos que prometem consumir menos energia, o uso do eletrodoméstico ainda deve ser feito com cautela se não quiser ter surpresas desagradáveis no final do mês.

No entanto, pesquisadores estão prestes a anunciar a evolução sustentável e mais econômica do ar condicionado. A inovação não seria capaz apenas de diminuir a temperatura dos ambientes, mas também não afetaria o meio ambiente como o seu irmão mais velho infelizmente afeta. O novo aparelho, criado por um grupo de cientistas do Instituto de Tecnologia do Massachusetts (MIT) é capaz de reduzir a temperatura de um ambiente em congelantes 9,3 °C, graças a um complexo sistema de resfriamento.

Mas a boa notícia não para por aí, já que o dispositivo inovador também é capaz de funcionar até mesmo sem o uso de energia elétrica, pesando menos no bolso do consumidor que escolher pelo aparelho e o meio ambiente, o que afeta todos nós. Saiba mais abaixo como funciona a inovadora e sustentável criação.

Como funciona o aparelho inovador?

Com um design que lembra muito uma placa de energia solar, o novo dispositivo possui três camadas, cada uma com uma função em particular. Entenda seus respectivos funcionamentos logo abaixo:

camada inferior: é composta por um refletor de raios solares, que reduzem os impactos térmicos de radiação;

é composta por um refletor de raios solares, que reduzem os impactos térmicos de radiação; camada do meio: composta por hidrogel, um material esponjoso que é feito basicamente de água, a qual é aquecida pelos raios refletidos e se evapora, causando a diminuição na temperatura do aparelho;

composta por hidrogel, um material esponjoso que é feito basicamente de água, a qual é aquecida pelos raios refletidos e se evapora, causando a diminuição na temperatura do aparelho; camada superior: feita de aerogel, um componente de sólido e gasoso, com 99,98% de ar, mas que está em estado sólido. Ele responsável por isolar o ambiente termicamente, impedindo assim que o calor passe.

Os testes

Nos testes realizados até agora, o aparelho reduziu a temperatura em até 9,3 °C. O único ponto é que a água deve ser reabastecida com certa frequência. Enquanto lê a matéria você deve estar se perguntando aonde está sendo vendido o novo dispositivo. Bem, infelizmente, isso ainda deve demorar um pouco, já que o aerogel ainda não é encontrado facilmente por aí, e o mesmo é um composto fundamental para o funcionamento do aparelho. O que resta é aguardar por novos avanços e boas notícias em breve.

