Itaú libera benefício exclusivo aos seus clientes; veja como conseguir

Benefício do Itaú para clientes – Os usuários de cartões Itaú The One agora têm um motivo a mais para celebrar suas viagens. Isso porque a Mastercard recentemente estabeleceu um novo padrão de exclusividade em sua mais recente sala VIP no Aeroporto Internacional de Guarulhos, denominada The Club by Mastercard, que agora se tornou um benefício exclusivo para esses clientes. O anúncio oficial dessa novidade foi feito na própria sala VIP do aeroporto na terça-feira, 1º de agosto.

O novo lounge The Club by Mastercard no Aeroporto Internacional de Guarulhos é um benefício exclusivo para portadores dos cartões Itaú Personnalité The One e Itaú Private The One. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Benefício incrível do Itaú disponível para clientes

O The Club é a mais nova adição à crescente lista de lounges VIP do Itaú no Aeroporto Internacional de Guarulhos, sendo a terceira da instituição financeira naquele local. Com a inauguração desse novo espaço, a Mastercard demonstra seu compromisso em expandir sua presença entre o público de alta renda, proporcionando a eles uma experiência de luxo enquanto aguardam seus voos.

Originalmente, três tipos de cartões davam acesso à sala VIP: o Itaú The One, tanto na modalidade Private quanto na Personnalité, além do Santander Unlimited Mastercard Black. No entanto, a Mastercard decidiu conferir uma maior exclusividade a este espaço, tornando-o agora acessível somente aos portadores dos cartões Itaú Personnalité The One e Itaú Private The One. Portadores desses cartões poderão desfrutar deste privilégio junto com um acompanhante.

Localizado no piso térreo do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, com vista para o Duty Free, o The Club by Mastercard opera diariamente, das 10h às 23h30. É importante destacar que a Mastercard mantém salas VIP somente em duas localidades: Brasil e México, ressaltando o prestígio que a bandeira dá ao mercado brasileiro.

No que tange ao luxo e conforto, o The Club by Mastercard foi pensado para impressionar e encantar seus usuários. A sala VIP foi criada com o propósito específico de atrair e agradar clientes de alta renda, oferecendo uma experiência sofisticada e tranquila enquanto eles aguardam seus voos internacionais. O espaço tem capacidade para acomodar confortavelmente até 50 pessoas.

The Club by Mastercard

Os privilégios de desfrutar do The Club by Mastercard não se restringem apenas ao ambiente requintado. Os titulares dos cartões Itaú The One têm acesso a um buffet que inclui opções para café da manhã, almoço e jantar, abrangendo uma vasta variedade de pratos. Os utensílios usados para servir são da renomada marca Le Creuset, conferindo ainda mais sofisticação à experiência gastronômica.

No que diz respeito às opções de bebidas, a sala VIP oferece uma seleção diversificada que inclui vários rótulos de vinhos e coquetéis, bem como uma máquina de café para aqueles que preferem uma bebida quente. Os visitantes também têm à disposição refrigerantes, cerveja e chás.

Ao adotar essa nova medida de exclusividade, a Mastercard reafirma sua estratégia de valorizar e recompensar seus clientes mais sofisticados. O The Club by Mastercard representa mais do que um simples espaço de espera; é um símbolo de luxo e elegância, um refúgio onde os titulares dos cartões Itaú The One podem desfrutar de momentos de tranquilidade e conforto antes de seus voos internacionais.

