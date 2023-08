Item comum e antigo de cozinha pode valer R$ 2 MIL

Você possui este item de cozinha? As memórias guardadas em objetos do passado despertam um sentido de nostalgia e conexão com tempos mais simples. Para muitos brasileiros, essa conexão ressurge ao se deparar com artigos de cozinha da marca Duralex, que adornavam as mesas em almoços de domingo na casa da avó. No entanto, o que muitos desconhecem é o valor que esses objetos aparentemente comuns podem ter hoje em dia.

Os itens da Duralex, como xícaras e pratos, faziam parte da cozinha brasileira e hoje são valorizados pelos colecionadores. Foto: divulgação

Itens valiosos na sua cozinha

A Duralex, uma empresa de artigos de vidro, tem a sua marca registrada em muitos lares brasileiros. Seus produtos, que vão desde xícaras até pratos e travessas, evocam lembranças afetivas em muitos de nós. Embora a fabricação destes itens tenha sido interrompida no Brasil, a sua popularidade nunca diminuiu. De fato, com o passar dos anos, esses utensílios tornaram-se objetos de desejo para colecionadores, com preços que podem surpreender.

Atualmente, uma pesquisa rápida em sites de venda online revela que um conjunto de 20 peças da Duralex pode alcançar o valor expressivo de R$ 2 mil. Isso significa que cada peça, se contabilizada separadamente, pode valer até R$ 100. Esses números podem incentivar muitos a buscar nas prateleiras de suas cozinhas por estes valiosos itens.

Mesmo para aqueles que não encontrarem um conjunto completo, não há motivo para desânimo. Cada peça individual da Duralex tem o seu próprio valor no mercado de colecionadores. Uma única xícara, prato ou travessa da marca pode ser vendida por até R$ 60. É uma reviravolta impressionante para artigos que costumavam ser vendidos por valores entre R$ 3 e R$ 4 cada.

Mesmo no exterior, o valor dos produtos Duralex tem ganhado notoriedade. Na França, por exemplo, um conjunto com seis xícaras da marca pode custar cerca de 20 euros (o equivalente a R$ 106). Um jogo de seis pratos de sobremesa, por sua vez, pode ser avaliado em aproximadamente R$ 63.

Mercado de antiguidades

Graziela Nivoloni, especialista no mercado de antiguidades, observa que essa valorização dos artigos da Duralex faz parte de uma tendência mais ampla. Produtos que antes faziam parte da identidade cultural do Brasil, incluindo a arte e o artesanato, estão retornando ao centro das atenções. Nesse sentido, os itens da Duralex, que representam uma parcela significativa da “casa brasileira simples popular”, estão sendo resgatados e reconhecidos.

Essa revalorização dos itens da Duralex e de outros produtos que foram marcantes na cultura brasileira é uma clara evidência do poder da nostalgia. Além disso, o fenômeno ressalta a capacidade desses objetos de conectar as pessoas com suas memórias e raízes culturais. Portanto, se você possui peças da Duralex esquecidas em um canto de sua cozinha, pode ser uma boa ideia dar uma nova olhada nelas. Não apenas elas podem trazer de volta boas lembranças, como também podem valer uma pequena fortuna.

