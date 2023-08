Truque da mangueira nos postos é GOLPE! Veja como não cair

Algo que ninguém nunca imaginou é que abastecer o carro se tornou um motivo de dor de cabeça para os motoristas hoje em dia. Não somente pelo preço da gasolina que sobe e desce a todo momento, mas também porque está acontecendo um aumento dos golpes que estão sendo aplicados nos postos de gasolina.

Após sair um vídeo nas redes sociais onde mostra a bomba fantasma, que o preço continuava subindo mesmo sem sair nenhum combustível dentro dela, os motoristas começaram a ficar bastante preocupados. E infelizmente essa não é a única fraude que está dando prejuízo.

Esse novo golpe da mangueira até se tornou destaque em alguns jornais e, principalmente, nas redes sociais depois de um consumidor postar o vídeo. E conforme disse o motorista, os pontos deixam de fornecer o cliente cerca de um litro pago.

Como acontece o golpe da mangueira?

O motorista afirma no vídeo que o golpe acontece sempre que o frentista ou qualquer outro profissional do posto faz o abastecimento do veículo com a mangueira dobrada. Dessa forma, um litro do combustível deixa de chegar até o tanque do carro, por mais que ele saia da bomba.

Além disso, tem como evitar esse problema de forma simples, na hora do abastecimento o motorista precisa ficar atento e esperto, tem que esticar a mangueira sobre o carro, assim o combustível que estiver parados na mangueira da bomba vai ir até o tanque do veículo para ter certeza de que o abastecimento foi referente ao valor pago.

Opinião dos postos

Wayne e a Gilbarco Veeder – Root, que são as responsáveis pela distribuição de produtos para os postos que foram apontados com essa denúncia, e a Raízen, que é a distribuidora de combustível da Shell no Brasil, disse que a situação não é exatamente essa.

Conforme as informações do comunicados das empresas, a dica do cliente para evitar esse tipo de golpe até que tem uma lógica mais que por fim é desnecessária, pois os condutores não estariam sendo desatento pelos postos de combustíveis, mesmo se algum líquido ficar parado na mangueira durante o abastecimento.

Diante da explicação das distribuidoras, assim que começar o abastecimento de um carro, que existe um pouco de líquido parado na mangueira do abastecimento anterior, por isso já é suficiente para compensar a perda causada pela mangueira dobrada.

Vale ressaltar que a mangueira é a responsável somente por transferir o combustível da bomba até o tanque de carro. E conforme as exigências do Inmetro, ela não pode ser flexível e lembrando que o bisco de abastecimento também tem válvulas que impedem que esse combustível retorna para a bomba.

