Nos próximos 5 anos, esta será a profissão TOP 1 de todas

É nítido que o mercado de trabalho está passando por mudanças nesses últimos anos, e isso é normal pois o mundo está se atualizando conforme vai surgindo as tecnologias, os avanços da inteligência artificial. No entanto, essa mudança impacta diretamente a vida de milhões de brasileiros como a valorização das soft skills, que basicamente é o novo modelo de trabalho com a influência da tecnologia.

E para complementar, essa última onda veio mais impulsionada ainda com a popularização das inteligências artificiais, e a dúvida que não quer calar é: qual será a profissão?

confira o que diz o relatório sobre profissões do futuro. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Qual é a profissão do futuro?

Com a popularização do uso das ferramentas de chatbot ele deve ser a próxima tendência desse mundo corporativo, já que esse assunto já está ganhando espaço na agenda do governo e também das empresas. Teve um levantamento do Fórum Econômico Mundial que prevê que algumas funções vão sofrer um rápido crescimento até o ano de 2027 que vão ser impulsionadas pela tecnologia.

Além disso, essa pesquisa aponta qual será a carreira mais promissora nos próximos anos. Confira no texto abaixo mais detalhes.

Veja também: Sobrando VAGAS! 10 profissões que faltam pessoas para trabalhar

Profissionais da tecnologia serão os destaques

Quem gosta de acompanhar as mudanças que ocorrem no mercado de trabalho já deve ter percebido esse cenário a qual foi destacado pelo Fórum Econômico Mundial, a instituição ainda destaca que até o ano de 2027, cerca de aproximadamente 23% dos empregos vão passar por mudanças, e essa estimativa é tanto para a criação de oportunidades quanto o desaparecimento delas.

Esse relatório aponta que, nos próximos 5 anos, cerca de 69 milhões de novos trabalhos vão ser gerados, é 83 milhões devem deixar de existir, e nesse cenário a carreira que vai ganhar um grande destaque são os especialistas em IA (Inteligência Artificial). Ou seja, através da informação desse relatório sobre o futuro das profissões e do trabalho, os profissionais que serão especializados em IA e máquinas realmente terão uma carreira em destaque.

Nesse documento, o fórum também revelou que cerca de 755 das empresas que aceitaram participar da pesquisa adotam a IA, e assim proporciona uma alta rotatividade, o relatório também mostrou que 50% das companhias esperam uma alta geração de empregos por causa da IA.

E 25% delas acreditam que a tecnologia facilita a perda de oportunidades, já as outras 42% das companhias pretendem priorizar o treinamento dos funcionários para o uso de big data e do chatbot. E como hoje em dia a influência da tecnologia já está forte, principalmente das inteligências artificiais, o especialista em IA e machine learning sai na dianteira desse ranking das profissões do futuro.

O relatório mostra que esses serão os postos de trabalho em destaque:

Especialistas em IA e aprendizagem de máquina

Especialista em sustentabilidade

Analista em Inteligência de negócios

Analista de Segurança da Informação

Engenharia de Fintechs

Cientistas e analistas de dados

Engenharia de robótica

Especialista em Big Data

Operadores de equipamentos agrícolas

Especialistas em transformação digital.

Veja também: Quanto custa ter uma profissão (fazer faculdade) no Brasil? Preço pode assustar