Maquiagem para cobrir olheiras e iluminar os olhos: este é o truque

A área dos olhos é uma das regiões em nosso rosto mais delicadas e que devemos tomar cuidado, além de ser um ponto marcante, pois é um lugar que todos veem, e além disso pode ser afetada com olheiras e bolsas. Hoje resolvemos trazer uma dica para vocês de um truque muito bom de maquiagem para cobrir as olheiras e deixar um aspecto mais jovem e de menos cansada.

É normal mulher acordar com olheira, as vezes não teve um boa noite de descanso, falta de sono e assim por diante. Esse é um problema que muitas pessoas passam, não somente mulheres e cobrir essas olheiras no dia seguinte pode ser difícil, mas viemos para te informar que não é impossível. Então segue as dicas.

confira truques de maquiagem. Imagem: Lubov Lisitsa / Pixabay

Maquiagem para cobrir olheiras

O mundo da maquiagem é bem complexo e cheio de manias e truques que podem favorecer a maquiagem na pessoa, e um deles é o truque de cobrir as olheiras e dar um brilho especial em seu olhar. Segue abaixo.

Escolha o tom certo: O passo mais importante é escolher um corretivo que combine com o seu tom de pele. Para cobrir as olheiras, escolha por um corretivo um tom mais claro que a base, pois isso ajudará a iluminar a área e esconder as sombras.

Prepare a pele: Antes de aplicar o corretivo, sempre limpe e hidrate a região dos olhos. Isso ajuda o produto a deslizar suavemente e a aderir melhor à pele.

Aplique o corretivo: Use um pincel ou o dedo anelar para aplicar o corretivo em forma de triângulo invertido sob os olhos. Comece no canal lacrimal e estenda até a área da bochecha. Essa técnica não apenas cobrirá as olheiras, mas também vai ajudar a iluminar seus olhos e levantará visualmente o olhar.

Esfume: Esfume o corretivo na área aplicada. Faça isso com cuidado para não irritar a pele ao redor dos olhos.

Selar com pó translúcido: Para garantir que o corretivo permaneça no lugar ao longo do dia, aplique uma fina camada de pó translúcido. Isso ajudará a definir a maquiagem e evitará que o corretivo se acumule em linhas finas.

Veja também: MULTAS raras na CNH: dirigir devagar, fazer maquiagem e comer

Dica extra para ter um visual deslumbrante

Use sombras iluminadoras: Aplique sombras claras e luminosas na pálpebra móvel para iluminar o olhar

Aplique várias camadas de rímel: Isso abrirá os olhos, é um queridinho das mulheres, que proporciona cílios longos e mais volumosos

Delineador branco: uma dica se deseja deixar seus olhos maiores e mais alertas, aplique um delineador branco na linha d’água inferior. Isso dará a ilusão de olhos maiores e mais brilhantes.

Veja também: Arrase na Virada! Esta é a maquiagem PERFEITA para o seu signo